Monument publie ses résultats du premier trimestre de l’exercice 2024 (« 1er trimestre de l’exercice 2024 »)

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 01 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V : MMY et FSE : D7Q1) « Monument » ou la « Société » a annoncé aujourd’hui sa production du premier trimestre de l’exercice 2024 et ses résultats financiers pour le trimestre clos le 30 septembre 2023. Tous les montants sont exprimés en dollars américains (« USD »), sauf indication contraire (reportez-vous à www.sedar.com pour les résultats financiers complets).



Cathy Zhai, présidente-directrice générale de Monument a déclaré : « Le premier trimestre de l’exercice 2024 a été particulièrement important pour la mine d’or de Selinsing, car nous avons atteint la production commerciale de concentré d’or au sein de l’usine de traitement de l’or sulfuré, qui s’est élevée à 90 % de sa capacité nominale. Nous avons également amélioré notre efficacité opérationnelle en achevant la construction du dépôt d’explosifs, en augmentant notre capacité minière avec davantage de dispositifs de forage et d’heures d’exploitation, et en générant des flux de trésorerie issus des ventes de concentré d’or. À Murchison, nous avons mis en place un examen des flux de trésorerie potentiels et des plans d’exploration du projet en fonction des résultats des forages précédents, tout en conservant les capacités de notre usine et de nos installations pour la production future, avec des installations destinées à l’hébergement et à la restauration sur site totalement opérationnelles. »

Temps forts du premier trimestre :

Le débit de l’usine de traitement de l’or sulfuré de Selinsing a atteint 90 % de sa capacité de production prévue sur une période de 30 jours allant jusqu’au 16 août 2023, répondant ainsi aux exigences en matière de production commerciale.

La capacité minière a augmenté grâce à dix dispositifs de forage de contrôle de la teneur, aux foreurs supplémentaires désormais présents sur place et à l’allongement des heures de forage.

L’achèvement de la construction du dépôt d’explosifs en juillet 2023 a permis de répondre à la pénurie de livraisons d’explosifs.

Des flux de trésorerie ont été générés avec succès dans le cadre des ventes de concentré d’or durant tout le trimestre suite à la première vente survenue en juin 2023. Or produit à partir de l’usine de traitement par flottation : 7 243 onces d’or produites (1er trimestre de l’exercice 2023 : zéro once) ; 4 607 onces d’or vendues à un prix réalisé moyen de 1 939 USD/onces pour un montant estimé à 6,91 millions USD (1er trimestre de l’exercice 2023 : zéro) ; Coût décaissé par once pour or vendu à 847 USD/once (1er trimestre de l’exercice 2023 : zéro) ; Marge brute de 3,01 millions USD (1er trimestre de l’exercice 2023 : zéro). Le coût de maintien tout compris (all-in sustaining cost, « AISC ») a diminué à 957 USD/once (1er trimestre de l’exercice 2023 : 2 677 USD/once) (rubrique 15 des « mesures non conformes aux normes IFRS ») lors du transit vers la production de concentré depuis la production de lingots d’or.

L’enveloppe en cas d’imprévus de 1 million d’AUD a été réalisée à partir de la transaction Tuckanarra de 2021, qui a permis de franchir un cap majeur en matière de ressources grâce à Odyssey.





Temps forts sur le plan de la production et financier du premier trimestre



La période de 3 mois a pris fin le 30 septembre, 2023 2022 Production Minerai extrait (tonnes) 256 904 107 392 Déchets retirés (tonnes) 2 115 211 1 600 037 Production de sulfure d’or Minerai traité (tonnes) 177 494 - Teneur moyenne du minerai avant traitement (g/t) 1,81 - Taux de récupération du traitement (%) 69,63 - Or produit (once) 7 243 - Or vendu (once) 4 607 - Production d’oxyde d’or Minerai traité (tonnes) - 132 447 Teneur moyenne du minerai avant traitement (g/t) - 1,03 Taux de récupération du traitement (%) - 46,21 Or produit(1)(once) - 2 066 Or vendu (once) - 400 Financier (exprimé en milliers USD) USD USD Chiffre d’affaires 6 911 709 Marge brute issue des opérations minières 3 009 60 Chiffre d’affaires (perte) avant autres éléments 1 073 (703 ) Perte nette (85 ) (289 ) Flux de trésorerie générés par les (utilisés dans le cadre des) opérations 20 (654 ) Fonds de roulement 11 722 25 705 Perte par action – de base et diluée (USD/action) (0,00 ) (0,00 ) Prix moyen pondéré de l’or USD/once USD/once Prix réalisé - production d’oxyde (2) - 1 772 Prix réalisé - production de sulfure (2) 1 939 - Coût décaissé par once vendue Exploitation minière 266 632 Traitement 349 770 Royalties 172 183 Opérations, nettes de récupération de l’argent 60 37 Coût décaissé total par once vendue(3) 847 1 622 Récupération de l’argent sous-produit 0 5 Frais d’exploitation 8 0 Frais d’entreprise 1 65 Désactualisation de l’obligation liée à la mise hors service d’immobilisations 12 115 Dépenses liées à l’exploration et à l’évaluation 1 442 Réinvestissement de maintien 88 428 Coûts du maintien tout compris totaux par once vendue(4) 957 2 677



(1) Défini comme la bonne livraison d’une production d’oxyde d’or selon la London Bullion Market Association (« LBMA »), nette de la dose d’or semi-purifié en transit et de l’ajustement de la raffinerie.

(2) Exclure la livraison d’or prépayée à des fins de comparaison.

(3) Le coût décaissé total pour la production des usines d’oxyde et de sulfure comprend les coûts de production tels que l’exploitation minière, le traitement, l’entretien des installations de stockage des résidus miniers et l’administration du camp, les royalties et les coûts d’exploitation tels que le stockage, la fermeture temporaire de la production minière, les coûts de développement communautaire et les frais fonciers, nets des crédits liés aux sous-produits. Le coût décaissé exclut l’amortissement, l’épuisement, les dépenses de désactualisation, les coûts d’investissement, les coûts d’exploration et les frais d’administration de l’entreprise.

(4) Le coût de maintien tout compris par once comprend les coûts décaissés totaux, les dépenses d’exploitation et ajoute les réinvestissements de maintien, les dépenses administratives de l’entreprise pour la mine d’or de Selinsing, y compris la rémunération à base d’actions, les coûts d’exploration et d’évaluation et la désactualisation des obligations liées à la mise hors service d’immobilisations. Certains autres décaissements, notamment les paiements d’impôts et les coûts d’acquisition, ne sont pas inclus.

RÉSULTATS DE LA PRODUCTION AURIFÈRE

Production aurifère au premier trimestre

La production de sulfure par flottation au premier trimestre de l’exercice 2024 a permis de produire 7 243 onces d’or. L’usine de traitement a traité 177 494 tonnes de minerai sulfuré pour atteindre une teneur de tête de 1,81 g/t et un taux de récupération de 69,63 %. Cette performance constitue une amélioration notable par rapport au quatrième trimestre de l’exercice 2023, au cours duquel une teneur de tête de 1,66 g/t et un taux de récupération de 66,47 % avaient été atteints. Le fait de passer du traitement d’anciens stocks de minerai à l’utilisation du minerai sulfuré nouvellement extrait a constitué un facteur clé dans cette récupération accélérée.

au premier trimestre de l’exercice 2024 a permis de produire 7 243 onces d’or. L’usine de traitement a traité 177 494 tonnes de minerai sulfuré pour atteindre une teneur de tête de 1,81 g/t et un taux de récupération de 69,63 %. Cette performance constitue une amélioration notable par rapport au quatrième trimestre de l’exercice 2023, au cours duquel une teneur de tête de 1,66 g/t et un taux de récupération de 66,47 % avaient été atteints. Le fait de passer du traitement d’anciens stocks de minerai à l’utilisation du minerai sulfuré nouvellement extrait a constitué un facteur clé dans cette récupération accélérée. Le coût total de traitement pour le premier trimestre de l’exercice 2024 était de 1,61 million USD (1er trimestre de l’exercice 2023 : 0,31 million USD). Aucun coût n’a été engagé pour l’usine de traitement de l’oxyde, qui a été placée sous surveillance et maintenance depuis la mi-novembre 2022.

Le coût par tonne de minerai traité dans le cadre du traitement du sulfure s’est élevé à 12,62 USD (1er trimestre de l’exercice 2023 : zéro).



RÉSULTATS FINANCIERS

Résultats financiers du premier trimestre

Les ventes d’or au 1er trimestre ont généré un chiffre d’affaires de 6,91 millions USD pour 4 607 onces d’or vendues à partir de 3 719 tonnes de matière sèche (DMT) de concentrés d’or au prix moyen réalisé de l’or de 1 939 USD/once (1er trimestre de l’exercice 2023 : chiffre d’affaires de 0,71 million USD pour 400 onces de lingots d’or vendues au prix réalisé moyen à 1 772 USD par once).

Les opérations minières avant amortissements et dépréciations hors trésorerie ont généré une marge brute de 3,01 millions USD, soit 49 fois plus qu’au 1er trimestre de l’exercice 2023, avec 0,06 million USD.

Le coût décaissé de la production par flottation d’or sulfuré était de 847 USD/once (1er trimestre de l’exercice 2023 : S/O).



DÉVELOPPEMENT ET MISE À JOUR CONCERNANT LA MINE

Mine d’or de Selinsing

Mise à niveau de l’installation de stockage des résidus miniers (ISRM)

L’agrandissement visant à faire passer le niveau de l’ISRM à 540 m RL offrira une capacité supplémentaire de trois ans en matière de production de concentré de sulfure. La construction d’ISRM a repris au premier trimestre de l’exercice 2024, portant ainsi le niveau d’ISRM à 539,25 m RL. Les 0,75 m RL restants devraient être atteints au deuxième trimestre de l’exercice 2024.

Mises à jour opérationnelles

Les travaux liés aux installations de l’usine de flottation comprennent la construction de l’entrepôt de concentrés, qui a été principalement réalisée au cours du trimestre, et le système de mise en sac, qui était alors presque achevé.

L’optimisation de la suite de réactifs de flottation a entraîné une amélioration significative des performances de l’usine. L’optimisation impliquait d’affiner l’utilisation de composants clés tels que le carbonate de sodium pour le contrôle du pH, le xanthate d’amyle de potassium comme collecteur de flottation et l’hexamétaphosphate de sodium comme dépresseur de boues.

Les défauts au niveau des tissus filtrants et la défaillance du filtre-presse, conçu et construit par Mclanahann, constituent toujours actuellement un goulot d’étranglement majeur, et l’une des principales causes de perte de temps de traitement et d’une production à un niveau inférieur à celui prévu. La Société a soumis ces problèmes au fournisseur et a trouvé plusieurs autres solutions afin de résoudre le problème.

La Société a entrepris des examens complets de sa capacité et de ses processus opérationnels et a réorganisé ses ressources de sorte à optimiser sa capacité de production et résoudre les goulots d’étranglement dans la production de concentré. Une formation destinée aux responsables et aux opérateurs a été dispensée afin d’améliorer leurs compétences en matière d’identification et de résolution des défis émergents.

Projet aurifère de Murchison

Dans le cadre du plan de développement de l’entreprise, la Société a commencé un examen du projet aurifère de Murchison après le début de la production de concentré à la mine de Selinsing. Cet examen comprend une réévaluation des aspects économiques de la génération potentielle de flux de trésorerie et du plan d’exploration régional en fonction des résultats des forages lors des deux phases précédentes. Aucun forage n’a été réalisé au cours du premier trimestre de l’exercice 2024.

La Société a poursuivi l’entretien de l’usine et des autres installations afin de s’assurer qu’elles seront prêtes sur le plan opérationnel pour une mise en service efficace lorsque la production reprendra. Les installations destinées à l’hébergement et à la restauration sur site sont totalement opérationnelles et équipées pour soutenir les activités administratives, exploratoires et minières.

Exploration

Malaisie

Aucun forage d’exploration n’a été entrepris à Selinsing au cours du premier trimestre, afin de préserver les liquidités lors des dernières étapes de la production commerciale du concentré d’or à l’usine de sulfure. Les activités d’exploration visant à identifier des minéralisations supplémentaires d’oxydes et de sulfures devraient reprendre au cours de l’exercice 2024.

Australie occidentale

Burnakura : Au cours du premier trimestre de l’exercice 2024, la Société a poursuivi les examens et les mises à jour de l’étude de cadrage des opportunités de production à Burnakura, suite à l’achèvement du projet d’or sulfuré de Selinsing au cours de l’exercice 2023. La Société a également réalisé des progrès dans la construction d’un nouveau parc de stockage des carottes de forage à Burnakura, qui comprendra des installations de gerbage, de découpe et de diagraphie optimisées. Ce projet devrait être achevé d’ici fin décembre 2023.

Gabanintha : Le projet aurifère de Gabanintha a également été examiné dans le cadre de la mise à jour de l’étude de cadrage. Aucune autre activité n’a été réalisée dans le cadre de ce projet.

Tuckanarra : Le 3 août 2023, la Société a reçu une notification de la part d’Odyssey l’informant qu’une étape importante en matière de ressources avait été franchie dans le cadre du projet de coentreprise Tuckanarra, ce qui a déclenché un paiement pour les performances dû de 1 million AUD, réalisé dans le cadre de la transaction Tuckanarra de 2021.

À propos de Monument

Monument Mining Limited (TSX-V : MMY, FSE : D7Q1) est un producteur d’or canadien reconnu qui possède à 100 % et exploite la mine d’or de Selinsing en Malaisie ainsi que le projet aurifère de Murchison dans la zone de Murchison, en Australie-Occidentale. Il détient une participation de 20 % dans le projet aurifère Tuckanarra, conjointement avec Odyssey Gold Ltd. dans la même région. La Société emploie environ 245 personnes dans les deux régions, et est déterminée à atteindre les normes les plus élevées en matière de gestion de l’environnement, de responsabilité sociale, de santé et de sécurité pour ses employés et ses communautés voisines.

Cathy Zhai, présidente-directrice générale

Monument Mining Limited

Suite 1580-1100 Melville Street

Vancouver, Colombie-Britannique, V6E 4A6

