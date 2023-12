A Sonoco adquire a Inapel Embalagens Ltda.

HARTSVILLE, S.C., Dec. 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- A líder mundial em embalagens, Sonoco (NYSE: SON), tem o orgulho de anunciar a expansão dos seus serviços de embalagens flexíveis com a aquisição da Inapel Embalagens Ltda. no Brasil.



A Inapel é um fabricante de embalagens flexíveis, líder no setor há mais de 50 anos. Atualmente, a empresa tem duas unidades em São Paulo, uma em Jundiaí e outra em Guarulhos, com aproximadamente 500 funcionários em toda a empresa. As capacidades de produção vão desde a impressão em rotogravura, laminações adesivas e por extrusão, revestimentos especiais, selagem a frio, gravação em embalagens e cilindros.

A Inapel irá juntar-se às instalações de embalagens flexíveis já existentes da Sonoco em Pinhais, Brasil. Há oito anos que a Sonoco Graffo é um dos principais produtores de impressão em rotogravura de alta qualidade e de laminação avançada, sendo um dos maiores transformadores de embalagens flexíveis com base em película.

“A capacidade técnica, a experiência, os valores partilhados e o foco no cliente da Inapel estão em sintonia com o nosso negócio, à medida que procuramos desenvolver e expandir o nosso portefólio de embalagens sustentáveis”, afirmou Russell Grissett, Presidente da Sonoco Global Flexibles. “Os anteriores proprietários da Inapel, Rodrigo Alvarez e Monica Saniotto, continuarão a trabalhar connosco como membros estratégicos da nossa liderança nos nossos esforços para desenvolver soluções inovadoras de ‘Melhores Embalagens’ na região e em todo o mundo”, afirmou Grissett.

O Diretor-Geral da Sonoco Flexibles, Eduardo Nunes, irá alargar as suas funções de liderança regional às instalações de São Paulo, com o apoio de Alvarez e Saniotto.

“Toda a nossa equipa de liderança está satisfeita por ter a Inapel na família Sonoco”, afirmou Nunes. “Esta parceria complementa todos os aspetos da nossa estratégia a longo prazo.”

Tanto a Inapel como a Graffo foram reconhecidas pela sua inovação, qualidade e excelente serviço de apoio ao cliente. Os seus valores e o entendimento mútuo da cultura e do respeito ajudarão a apoiar as exigências crescentes dos consumidores e os planos de crescimento de todos os clientes novos e existentes.

