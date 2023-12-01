联拓生物确认收到 Concentra Biosciences 未经邀约的提案

上海和新泽西州普林斯顿, Dec. 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 联拓生物（纳斯达克股票代码：LIAN）是一家致力于为中国和其他主要亚洲市场的患者提供创新药物的生物技术公司，其董事会于今日确认由 Tang Capital Partners, LP 控股的Concentra Biosciences, LLC（“Concentra”）未经邀约提出了不具约束力的收购联拓生物100%股权的提案。根据其2023年11月30日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的附表13D对该提案的披露，Tang Capital1目前持有联拓生物约8.6%的股份。



该提案包括每股 4.30 美元现金加上一项或有价值权利，该权利代表获得联拓生物任何项目许可或处置应付净收益 80% 的权利。该提案须接受有限的确认性尽职调查，并基于交割时至少有 5.15 亿美元的现金和现金等价物的情况（扣除任何剩余负债和交割成本）。

董事会致力于按照所有股东的最佳利益行事，并履行其信托职责。我们将适时发布进一步公告。

关于联拓生物

联拓生物(LianBio)是一家跨国生物技术公司，其使命是为中国和亚洲患者带来颠覆性药物。通过与全球高度创新的生物制药公司合作，联拓生物正在推进其多样化的临床候选药物产品管线,有可能推动肿瘤、眼科和炎症疾病等不同适应症的新治疗标准。联拓生物正在建立国际化的基础设施，从而将公司定位为首选的合作对象，并为合作伙伴提供进入中国和其他亚洲市场的平台。 如需了解更多信息，请访问 www.lianbio.com。

关于前瞻性陈述说明的注意事项

本新闻稿包含对未来预期、计划和前景的陈述及其他并非对历史事实的陈述，这些陈述可能构成前瞻性陈述。这些前瞻性陈述或以“将”、“进一步”、“有可能”等措辞或其他类似表达来识别，但并非所有的前瞻性陈述都含有该等识别性措辞。本新闻稿中的前瞻性陈述包括但不限于有关进一步公告的陈述。由于各种重要因素的影响，实际事件或结果可能与前瞻性陈述中显示的结果存在重大差异，包括：董事会在评估提案后做出的决定；与Concentra讨论的结果；Concentra提案的变更；管理层将注意力从联拓生物持续经营业务上转移的风险；一般市场情况；不断变化的法律和法规的影响，以及联拓向SEC提交的文件中描述的风险和不确定性，包括截至2022年12月31日的10-K年度报告以及后续提交的各类报告。本新闻稿中包含的任何前瞻性声明仅以本文发布日期为准，联拓明确声明没有任何义务更新任何前瞻性声明，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。本文发布日期后读者不应视这些信息为当前的或准确的信息。

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1 包括Tang Capital Partners, LP, Tang Capital Management, LLC 和 Kevin Tang。

投资者联络:

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邮件：elizabeth.anderson@lianbio.com

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