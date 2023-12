Ehituslepingu sõlmimine (Nõlvakaare Selver)

Nordecon AS kontserni kuuluv ettevõte Embach Ehitus OÜ ja Kaarsilla Kinnisvara OÜ sõlmisid töövõtulepingu Tartumaal, Tartu vallas, Raadi alevikus, Nõlvakaare 4 asuva kaubandushoone projekteerimiseks ja ehitamiseks. Hoone on kahekorruseline, suletud netopinnaga 4928 m2, ning selle alumisel korrusel on kaubanduspinnad ja ülemisel spordikeskus. Hoone ankurrentnik on Selver AS.

Tööde kogumaksumuseks on 4,9 miljonit eurot ilma käibemaksuta ja tööd lõppevad 2024. aasta juulis.

Lisaks on Embach Ehitus OÜ ja Kaarsilla Kinnisvara OÜ otsustanud seoses lepingu jõustumiseks vajalike eeltingimuste mittetäitmisega ning projekti lükkumisega 2025. aasta kevadesse lõpetada töövõtulepingu, mille sõlmimisest on varasemalt teavitatud 06.02.2023 .

Nordeconi kontsern ( www.nordecon.com ) hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Soomes, Ukrainas ja Rootsis. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2022. aasta konsolideeritud müügitulu oli 323 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligi 570 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas.