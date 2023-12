Uponor Oyj, Pörssitiedote, 4.12.2023 klo 11.10

Uponor Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen 2023 päätökset

Uponor Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 4.12.2023. Georg Fischer AG (‟Tarjouksentekijä”) ja Uponor Oyj ovat 12.6.2023 allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen, jonka mukaan Tarjouksentekijä on tehnyt vapaaehtoisen suositellun julkisen käteisostotarjouksen kaikista Uponorin liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, jotka eivät ole Uponorin tai sen tytäryhtiöiden hallussa (‟Ostotarjous”). Yhdistymissopimuksen mukaisesti, kun Tarjouksentekijä on julkisesti vahvistanut toteuttavansa Ostotarjouksen, yhtiön hallitus kutsui koolle ylimääräisen yhtiökokouksen Tarjouksentekijän kirjallisen pyynnön perusteella. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellyt asiat perustuivat Tarjouksentekijän tekemään kirjalliseen pyyntöön.

Päätös yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 §:ä muutetaan siten, että hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

Päätös hallituksen jäsenten palkkioista

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita.

Päätös hallituksen jäsenten lukumäärästä

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, jonka mukaan vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).

Päätös hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valinnasta

Yhtiökokous hyväksyi, että Andreas Müller, Mads Joergensen, Joost Geginat, Helmut Elben, Thomas Hary, César Sayegh ja Marc Lahusen valittiin hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka alkaa ylimääräisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, että Andreas Müller valitaan hallituksen puheenjohtajaksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Päätös nimitystoimikunnan lakkauttamisesta

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen nimitystoimikunnan lakkauttamisesta siten, että päätös astuu voimaan välittömästi ylimääräisen yhtiökokouksen tehtyä päätöksen asiassa.

Lisätietoja:

Reetta Härkki

Konsernin lakiasiainjohtaja

Uponor Oyj

Puh. 020 129 2835

Franciska Janzon

Konserniviestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja

Uponor Oyj

Puh. 020 129 2821

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Tiedotusvälineet

www.uponorgroup.com

Tietoa Uponorista

