Exclusivité mondiale : Brisbane, en Australie, est la ville qui accueillera l’expérience immersive Bluey’s World

La toute nouvelle expérience immersive Bluey arrivera à Brisbane, capitale du Queensland, en Australie, en août 2024.

Installé dans le « Northshore Pavilion » (Pavillon de la rive nord), d’une superficie de 4 000 mètres carrés, Bluey’s World sera une expérience unique célébrant l’émission télévisée à succès Bluey.

Les fans du monde entier seront ravis et captivés lorsqu’ils seront invités à pénétrer dans le monde de Bluey.



BRISBANE, Australie, 04 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bluey’s World, une expérience immersive révolutionnaire, ouvrira ses portes en août 2024, en exclusivité à Brisbane, dans le Queensland.

Les visiteurs parcourront une reconstitution de la célèbre maison de Bluey grâce à d’impressionnants décors grandeur nature (pour de vrai), à des jeux interactifs et à une ambiance sonore envoûtante, inspirée des épisodes les plus appréciés de Bluey. De la chambre de Bluey et Bingo au salon, en passant par la cuisine, les fans pourront également jouer sous les branches ombragées de l’arbre Poinciana dans le jardin de Bluey.

Il y aura tant de choses à aimer dans cette expérience unique, y compris la possibilité de réserver une fête d’anniversaire dans le lieu de fête le plus cool ! Les visiteurs peuvent également explorer et profiter d’un café, d’une boutique de souvenirs et d’une aire de jeux après leur expérience guidée interactive.

Installé dans son propre bâtiment ultramoderne de 4 000 mètres carrés, le « Northshore Pavilion », Bluey’s World prendra place dans le nouveau quartier des arts et du divertissement de Brisbane, le Northshore.

Stirling Hinchliffe, ministre du Tourisme du Queensland, a déclaré : « Brisbane et le mode de vie exceptionnel du Queensland sont un choix évident pour la première mondiale de Bluey’s World. La célèbre famille bouvier australien, basée à Brisbane, a pris d’assaut la télévision mondiale et le streaming grâce à de nombreuses références animées intégrées dans la série aux monuments et au mode de vie de la capitale du Queensland.

« Le Bluey’s World est l’endroit où les familles australiennes et étrangères peuvent se rapprocher de leur famille de bouvier australien préférée comme jamais auparavant et explorer les expériences touristiques de classe mondiale du Queensland.

« Il s’agit d’une grande victoire pour les fans et d’un grand succès pour les opérateurs touristiques du Queensland, puisque l’agence Tourism and Events Queensland prévoit que le Bluey’s World générera jusqu’à 18 millions de dollars américains de dépenses de la part des visiteurs. »

Adrian Schrinner, maire de Brisbane, a déclaré : « Bluey est une superstar originaire de Brisbane qui a captivé l’imagination des familles du monde entier. Avec un public qui s’étend sur plus de 60 pays, le Bluey’s World est une offre touristique unique et importante qui attirera des visiteurs du monde entier dans notre ville, tout en offrant aux habitants de Brisbane davantage de choses à voir et à faire.

« Nous sommes fiers de soutenir cette première mondiale, qui créera des emplois locaux et injectera des millions dans notre économie, nos restaurants, nos hôtels et nos expériences touristiques bénéficiant de l’afflux de fans enthousiastes de Bluey. »

Fiona Lang, directrice générale de BBC Studios ANZ , a indiqué : « BBC Studios est ravi d’annoncer le lancement de Bluey’s World, une expérience immersive révolutionnaire qui transportera les fans au cœur des aventures de Bluey comme jamais auparavant.

« Le Bluey’s World n’est pas seulement une expérience ; c’est une célébration des moments chaleureux qui rendent Bluey si authentiquement australien et qui donnent vie à la simplicité joyeuse que l’on peut trouver dans les familles du monde entier. Rejoignez-nous dans cette aventure unique en son genre, où le monde de Bluey prend vie dans la réalité. »

Créé par Joe Brumm, Bluey est produit par Ludo Studio, lauréat d’un Emmy® Award, pour ABC KIDS et co-commandé par ABC Children’s et BBC Studios Kids & Family. Phénomène mondial, la série suit les aventures de Bluey, un adorable et inépuisable bouvier australien, qui vit avec sa mère, son père et sa petite sœur, Bingo. Bluey utilise son énergie illimitée pour jouer à des jeux qui se déroulent de manière imprévisible et hilarante, entraînant sa famille et tout le voisinage dans son monde de plaisir. La série est à présent diffusée dans plus de 60 pays et est appréciée dans le monde entier par les parents et les enfants pour son cœur, son humour et ses moments familiaux authentiques.

Le Bluey’s World est produit par BBC Studios et HVK Productions, et soutenu par le gouvernement du Queensland par l’intermédiaire de l’agence Tourism and Events Queensland, et par le conseil municipal de Brisbane par l’intermédiaire de la Brisbane Economic Development Agency, et figure sur le calendrier des événements « It’s Live! in Queensland ».

Pour s’inscrire sur la liste d’attente pour obtenir des billets pour le Bluey’s World, rendez-vous sur le site : blueysworld.com

