Nørresundby, den 4. december 2023

Selskabsmeddelelse nr. 21/2023









I overensstemmelse med § 30 i Kapitalmarkedsloven meddeles det hermed, at RTX A/S er blevet informeret af Danske Bank om, at Danske Bank pr. 30. november 2023 har øget sin beholdning af aktier i RTX A/S til 425.444 aktier svarende til over 5% af den samlede aktiekapital og stemmerettigheder i RTX A/S.

Spørgsmål og yderligere oplysninger:

Administrerende direktør Peter Røpke, tel +45 96 32 23 00

