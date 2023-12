Ibexa Product Tour : L'évènement Incontournable pour les Marketeurs Cherchant l'Excellence Digitale

Ibexa, acteur majeur des Digital Experience Platform (DXP) composable, invite ses clients : marketeurs, contributeurs, éditeurs... à un événement exceptionnel d'une durée de 1h30, au studio TV Victoires à Paris ou à distance, pour découvrir toutes les nouveautés d’Ibexa DXP.

Une Nouvelle Ère pour les Équipes Marketing

L'événement hybride, prévu pour le 06 décembre à Paris avec une retransmission en direct, promet une plongée immersive dans la transformation de la routine des équipes marketing. En seulement 1h30, découvrez comment Ibexa DXP version 4 redéfinit le paysage marketing en offrant une gamme complète de fonctionnalités innovantes.

Ibexa DXP : Des Innovations au Service des Marketeurs

Lors de cet événement exceptionnel, les participants auront l'opportunité de plonger dans les meilleures pratiques visant à accroître leur efficacité au quotidien. Ibexa DXP sera mis en avant en tant que plateforme unifiée et composable, offrant une vision complète de toutes les nouveautés de la version 4 et des versions à venir. Les fonctionnalités phares d’Ibexa DXP telles que le PIM, l'Automatisation, le Commerce, le CDP, l'IA seront mises en avant. Cet événement, conçu pour répondre aux besoins spécifiques de vos équipes éditoriales et des utilisateurs quotidiens de la plateforme.

Points forts de l'Ibexa Product Tour :

Exploration des Meilleures Pratiques proposées par Ibexa DXP :Découvrez des stratégies éprouvées pour maximiser l'efficacité dans votre travail quotidien en tant que marketeur.

Tout savoir sur Ibexa DXP : Obtenez un aperçu approfondi d'Ibexa DXP en tant que plateforme unifiée et composable, adaptée aux exigences dynamiques du marché.

Mise en avant des Nouveautés d'Ibexa DXP : Soyez parmi les premiers à découvrir les dernières avancées de la version 4 et les futures fonctionnalités, notamment dans les domaines du PIM, de l'Automatisation, du Commerce, du CDP et de l'IA.

Une plateforme adaptée à vos besoins de Marketeurs : Conçue spécialement pour les équipes qui éditent vos sites web et utilisent la plateforme Ibexa DXP au quotidien, cet événement saura répondre à vos besoins spécifiques en tant que professionnel du marketing.

Comment Participer :

Date et Lieu : 06 décembre à Paris (retransmission en direct disponible).

Inscription : Les détails sur l'inscription sont disponibles sur le site officiel d’Ibexa, sur la page dédiée à l’Ibexa Product Tour : https://www.ibexa.co/fr/events/product-tour