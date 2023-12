Experteam annonce l’ouverture d’une agence sur Lyon et recrute en région Auvergne Rhône-Alpes

L’ESN Experteam intensifie sa présence dans la région Auvergne Rhône-Alpes en annonçant l’ouverture d’une nouvelle agence sur Lyon, qui aura pour mission de piloter les opérations de l’entreprise à l’échelle locale. Cette expansion s'inscrit dans le cadre de l'accélération significative des activités d'Experteam dans la région. Elle permettra à l'entreprise d’accompagner en proximité ses clients pour déployer efficacement leurs différents projets.

Experteam, spécialisée dans le conseil et l’expertise en technologies de l’information, joue un rôle essentiel dans l’amélioration de la performance numérique des entreprises et des organisations. En tant que partenaire stratégique, l’entreprise accompagne ses clients dans leur transformation digitale, intervenant dans des domaines clés tels que le Cloud, la Data, le Développement d’applications métier, les solutions d’Intelligence Collective, et la Sécurité des environnements de travail digitaux. Avec une équipe de 200 talents, Experteam accompagne plus de 100 clients, y compris des grands groupes, des organisations gouvernementales et des ETI, dans leurs projets de transformation numérique.

L’ouverture de l’agence lyonnaise s’accompagne d’un plan de recrutement ambitieux à l’échelle locale. Dans les mois à venir, Experteam Lyon prévoit de recruter une dizaine d’experts pour renforcer ses équipes commerciales et techniques. Les collaborateurs de l’agence auront pour mission de développer les parts de marché de l’ESN dans la région, de déployer les projets des clients et de les accompagner dans leur réflexion IT autour des sujets liés à l’Intelligent Workplace.

Voici quelques-unes des opportunités proposées à l’agence de Lyon :

Consultant.e Modern Workplace

Consultant.e M365

Consultant.e Power Platform

Consultant.e SharePoint

Ingénieur.e devOps

Ingénieurs système

Service Delivery Manager

Sébastien Marché, Directeur général d’Experteam, exprime sa satisfaction face à cette expansion : « Nous sommes fiers d’accélérer notre développement en Auvergne Rhône-Alpes et de renforcer notre engagement continu à nous rapprocher de nos clients. La région Auvergne Rhône-Alpes est une priorité majeure dans notre stratégie de croissance régionale. Nous ambitionnons d’y établir un centre de services à forte valeur ajoutée, bénéficiant de toutes les ressources nécessaires pour garantir une excellence opérationnelle inégalée. Rejoindre notre équipe lyonnaise constitue une formidable opportunité de contribuer à un projet d’entreprise fédérateur. »