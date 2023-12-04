Zenas BioPharma 任命 Jennifer Fox 為商務總監兼財務總監，任命 Tanya Fischer （醫學士哲學博士雙學位）為研發主管兼醫療總監，以加強行政領導層

馬薩諸塞州沃爾瑟姆, Dec. 04, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zenas BioPharma 是一家全球生物製藥公司，致力於成為炎症與免疫 (I&I) 定向療法開發和商業化的領導者，今日宣布任命 Jennifer Fox 為商務總監兼財務總監，任命 Tanya Fischer（醫學士哲學博士雙學位）為研發主管兼醫療總監。



Zenas BioPharma 創始人兼行政總裁 Lonnie Moulder 表示：「我們很高興歡迎 Tanya 和 Jen 加入我們的管理團隊。」「Tanya 是一位經驗豐富的醫生兼科學家出身的領導者，而 Jen 是一位經驗豐富的醫療財務和企業發展領導者。他們都擁有數十年的行業領導經驗，隨着我們進入下一階段的增長，他們將成為 Zenas 的寶貴補充，推進多個全球項目的後期臨床開發，並致力於為全球有需求的患者提供差異化的 I&I 定向療法。」

Fox 女士是一位經驗豐富的財務和企業發展主管，在企業融資和醫療保健投資銀行領域擁有豐富的經驗，為許多私人和上市公司提供策略、融資和併購方面的諮詢服務。在加入 Zenas 之前，Fox 女士曾擔任上市生物技術公司 Nuvation Bio 的財務總監。她此前曾在北美醫療保健企業和花旗投資銀行集團擔任總經理和聯席主管。在加入花旗集​​團之前，Fox 女士曾在 Deutsche Bank、Bear Stearns、Bank of America 和 Prudential Securities 的投資銀行部門擔任要職。她擁有曼哈頓學院金融和行銷學士學位。

Fischer 博士是一位醫生兼科學家，在學術界以及製藥和生物技術公司擁有豐富的經驗，領導多個治療領域的早期和後期研究和開發項目，包括神經學和罕見病。在加入 Zenas 之前，她曾擔任上市生物製藥公司 Biohaven 的開發總監和轉化醫學主管。Fischer 博士在 Bristol Myers Squibb 開始了她的職業生涯，並在 EMD-Serono、Sanofi-Genzyme 和 Alnylam 擔任越來越重要的研發領導職務。她是一名神經科醫生，在耶魯紐黑文醫院完成神經內科住院醫師培訓後，在耶魯大學醫學院任職。她分別在新澤西醫科和牙科大學、羅伯特伍德約翰遜醫學院和羅格斯大學獲得醫學博士和哲學博士學位，並榮獲著名的美國青年科學家與工程師總統獎 (PECASE)。

關於 Zenas BioPharma

Zenas BioPharma 是一家全球生物製藥公司，致力於成為全球患者炎症與免疫 (I&I) 定向療法開發和商業化的領導者。憑藉全球臨床開發能力和業務，Zenas 正在推進一系列具有潛在差異化的自體免疫療法，這些療法都是醫療需求尚未得到滿足的領域。我們經驗豐富的領導團隊和業務合作夥伴網絡推動卓越營運，提供潛在的變革性療法，以改善面臨自體免疫疾病和罕見病患者的生活。如欲了解 Zenas BioPharma 的更多資訊，請造訪 www.zenasbio.com 並在 Twitter @ZenasBioPharma 和 LinkedIn 上關注我們。

關於 Obexelimab

Obexelimab 是一種處於第三期研究階段的雙功能、非溶細胞性人源化單克隆抗體，透過結合 CD19 和 FcγRIIb 來模擬抗原抗體複合物的作用，從而抑制 B 譜系細胞活性。在多項針對多種自身免疫性疾病的早期臨床研究中，198 名受試者接受了obexelimab 治療。在這些臨床研究中，obexelimab 證明可以有效抑制 B 細胞功能而不耗盡細胞，從而對患有各種自身免疫性疾病的患者產生令人鼓舞的治療效果。Zenas 從 Xencor, Inc. 獲得了obexelimab 的全球獨家專屬權。Obexelimab 目前正在進行一項針對 IgG4 相關疾病患者的全球第三期臨床研究和一項針對溫性自體免疫性溶血性貧血 (wAIHA) 患者的全球第二期/第三期研究。Obexelimab 治療多發性硬化症和全身性紅斑狼瘡的臨床開發正在評估中。

有關治療 IgG4 相關疾病的第三期 (INDIGO) 研究的更多資訊，請造訪ClinicalTrials.gov: NCT05662241.有關治療 wAIHA 相關疾病的第三期 (SApHiAre) 研究的更多資訊，請造訪ClinicalTrials.gov: NCT05786573.



