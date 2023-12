HighCo : Transactions sur actions propres du 27 novembre au 1er décembre 2023

Déclaration des transactions sur actions propres

Réalisées du 27 novembre au 1er décembre 2023

Paris, le 4 décembre 2023

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l’émetteur Code identifiant émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier

(en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché HIGHCO 969500FYLNRXCJ348W66 27/11/2023 FR0000054231 1 750 4,28 € XPAR HIGHCO 969500FYLNRXCJ348W66 28/11/2023 FR0000054231 1 801 4,25 € XPAR HIGHCO 969500FYLNRXCJ348W66 29/11/2023 FR0000054231 1 783 4,21 € XPAR HIGHCO 969500FYLNRXCJ348W66 30/11/2023 FR0000054231 1 877 4,13 € XPAR HIGHCO 969500FYLNRXCJ348W66 01/12/2023 FR0000054231 2 000 4,11 € XPAR

Présentation détaillée transaction par transaction

Code identifiant PSI Jour

Heure de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-27

08:10:31 FR 0000054231 4,28 EUR 750 XPAR jAj6AlRd13000ps0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-27

08:23:31 FR 0000054231 4,28 EUR 455 XPAR jAj6AlRdDd000sF0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-27

10:00:13 FR 0000054231 4,29 EUR 45 XPAR jAj6AlRejF001rH0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-27

10:08:00 FR 0000054231 4,27 EUR 450 XPAR jAj6AlReql001x70 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-27

12:27:05 FR 0000054231 4,29 EUR 50 XPAR jAj6AlRh1N003VI0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-28

08:02:02 FR 0000054231 4,26 EUR 600 XPAR jAj6AlRzMQ000il0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-28

08:02:06 FR 0000054231 4,26 EUR 108 XPAR jAj6AlRzMT000iy0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-28

09:10:24 FR 0000054231 4,26 EUR 93 XPAR jAj6AlS0QY001Pu0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-28

09:10:24 FR 0000054231 4,25 EUR 496 XPAR jAj6AlS0QY001Q40 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-28

09:11:55 FR 0000054231 4,25 EUR 4 XPAR jAj6AlS0S2001QW0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-28

13:26:55 FR 0000054231 4,25 EUR 284 XPAR jAj6AlS4Qp002Ye0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-28

13:26:55 FR 0000054231 4,25 EUR 216 XPAR jAj6AlS4Qp002Yo0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-29

08:18:39 FR 0000054231 4,21 EUR 5 XPAR jAj6AlSM63000qi0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-29

08:18:41 FR 0000054231 4,21 EUR 218 XPAR jAj6AlSM64000qv0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-29

08:22:43 FR 0000054231 4,21 EUR 500 XPAR jAj6AlSM9y000sk0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-29

08:42:46 FR 0000054231 4,22 EUR 92 XPAR jAj6AlSMTL000y60 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-29

08:42:55 FR 0000054231 4,22 EUR 408 XPAR jAj6AlSMTU000yG0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-29

08:42:55 FR 0000054231 4,21 EUR 60 XPAR jAj6AlSMTU000yQ0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-29

09:40:45 FR 0000054231 4,18 EUR 1 XPAR jAj6AlSNNU001Nj0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-29

09:44:00 FR 0000054231 4,18 EUR 200 XPAR jAj6AlSNQd001Oa0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-29

09:44:00 FR 0000054231 4,18 EUR 38 XPAR jAj6AlSNQd001Ok0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-29

10:32:30 FR 0000054231 4,2 EUR 33 XPAR jAj6AlSOBa001eE0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-29

10:32:30 FR 0000054231 4,2 EUR 136 XPAR jAj6AlSOBa001eO0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-29

10:32:30 FR 0000054231 4,2 EUR 28 XPAR jAj6AlSOBa001eY0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-29

10:56:45 FR 0000054231 4,2 EUR 50 XPAR jAj6AlSOZ0001x50 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-29

11:14:15 FR 0000054231 4,2 EUR 14 XPAR jAj6AlSOpx0021a0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-30

08:20:01 FR 0000054231 4,13 EUR 877 XPAR jAj6AlSiau001Qh0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-30

08:44:16 FR 0000054231 4,14 EUR 170 XPAR jAj6AlSiyO001fi0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-30

08:44:16 FR 0000054231 4,14 EUR 96 XPAR jAj6AlSiyO001fs0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-30

08:44:16 FR 0000054231 4,14 EUR 234 XPAR jAj6AlSiyO001g20 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-30

12:37:20 FR 0000054231 4,12 EUR 500 XPAR jAj6AlSmbv004P00 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-12-01

08:19:55 FR 0000054231 4,13 EUR 49 XPAR jAj6AlT54N000wS0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-12-01

08:19:55 FR 0000054231 4,13 EUR 37 XPAR jAj6AlT54N000wf0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-12-01

08:19:55 FR 0000054231 4,13 EUR 457 XPAR jAj6AlT54N000wp0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-12-01

08:19:55 FR 0000054231 4,13 EUR 457 XPAR jAj6AlT54N000wz0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-12-01

08:20:30 FR 0000054231 4,08 EUR 235 XPAR jAj6AlT54t000xK0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-12-01

08:20:30 FR 0000054231 4,08 EUR 73 XPAR jAj6AlT54t000xU0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-12-01

08:20:33 FR 0000054231 4,08 EUR 36 XPAR jAj6AlT54w000xe0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-12-01

09:31:00 FR 0000054231 4,08 EUR 69 XPAR jAj6AlT6B9001f10 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-12-01

09:49:44 FR 0000054231 4,08 EUR 300 XPAR jAj6AlT6TG001nN0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-12-01

10:30:33 FR 0000054231 4,08 EUR 206 XPAR jAj6AlT76m002360 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-12-01

10:30:34 FR 0000054231 4,08 EUR 81 XPAR jAj6AlT76m0023G0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires

A propos de HighCo

Expert en marketing et communication, HighCo accompagne les marques et retailers dans l’accélération de la transformation du commerce.

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte près de 500 collaborateurs.

HighCo est classé « Gold » par EcoVadis, faisant partie du top 5% des entreprises les plus performantes en termes de RSE et d’achats responsables.

Vos contacts

Cécile COLLINA-HUE Nicolas CASSAR

Directrice Générale Relations Presse

+33 1 77 75 65 06 +33 4 88 71 35 46

comfi@highco.com n.cassar@highco.com

HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT), Euronext® Tech Croissance (FRTPR) et Enternext® PEA-PME 150 index (ENPME).

ISIN : FR0000054231

Reuters : HIGH.PA

Bloomberg : HCO FP

Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur www.highco.com

Pièce jointe