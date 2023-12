Julkaisupäivä:

04.12.2023

Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj



Pörssitiedote 4.12.2023 klo 15.45

Ovaro korottaa ja jatkaa omien osakkeiden hankintaohjelmaa

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n hallitus päätti varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella jatkaa 5.7.2023 päätettyä yhtiön omien osakkeiden hankintaohjelmaa.

Alkuperäisen hankintaohjelman mukaan hankittavien osakkeiden enimmäismäärä oli 300 000 kpl, minkä määrän hallitus nyt päätti korottaa enintään 600 000 kpl:seen, mikä vastaa enintään 6,52 prosenttia koko osakekannasta. Alkuperäisen hankintaohjelman mukaan hankinta lopetetaan 31.12.2023 tai kun määrä on tullut täyteen. Hallitus päätti nyt jatkaa hankintaohjelmaa siten, että hankinta lopetetaan 30.6.2024 tai kun määrä on tullut täyteen.

Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 13.4.2023 hallituksen päättämään enintään 1 000 000 oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus on voimassa 30.6.2024 asti.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:llä on 9.200.000 osaketta, joista yhtiöllä itsellään on 770.088 kpl. Hallitus on kuitenkin 16.11.2023 päättänyt 600.000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen mitätöinnistä, minkä tultua rekisteröidyksi yhtiön osakkeiden määrä on 8.600.000 kappaletta. Mitätöintiä ei ole vielä rekisteröity kaupparekisteriin.

Toimitusjohtaja Marko Huttunen, puh 050 329 2563.

www.ovaro.fi





Osoite: Mannerheimintie 103 b 00280, Helsinki Finland