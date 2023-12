COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Neuilly-sur-Seine, France – 4 décembre 2023

Bureau Veritas acquiert Impactiva Group S.A. et étend son offre de services en matière de chaîne d’approvisionnement pour l'industrie de la chaussure et de l'habillement

Bureau Veritas, un leader mondial des essais, de l’inspection et de la certification, annonce l'acquisition du groupe Impactiva S.A., un leader de l'assurance qualité pour l'industrie de la chaussure et de l'habillement.

Depuis sa création en 2003, Impactiva est devenu un partenaire stratégique pour son large portefeuille de distributeurs et de propriétaires de marques de chaussures, de vêtements et de maroquinerie de premier plan. La société fournit des conseils à des centaines d'usines et de tanneries en Asie, en Europe et en Afrique, garantissant les plus hauts niveaux de qualité dans la production. Reconnu pour ses solutions innovantes, Impactiva aide à l’amélioration des processus industriels de ses clients afin d’optimiser l'utilisation des matières premières, de minimiser les déchets et d’éliminer les défauts des produits finis . Avec son réseau de 180 spécialistes stratégiquement positionnés près des centres de production en Asie et en Europe, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires d'environ 9 millions de dollars en 2022.

Cette acquisition marque une étape importante pour la division Biens de consommation de Bureau Veritas. Elle renforce sa présence dans les services en amont de l'industrie de la chaussure et de l'habillement, augmentant ainsi sa capacité à fournir des solutions pour les chaînes d'approvisionnement conformes à des objectifs économiques, de qualité et de durabilité. L'acquisition d'Impactiva par Bureau Veritas représente une avancée majeure dans le domaine de l'assurance qualité pour l'industrie de la chaussure et de l'habillement.

Hinda Gharbi, Directrice Générale de Bureau Veritas, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir Impactiva au sein de la famille Bureau Veritas. L'expansion dans des segments stratégiques clés tels que la chaussure et les services pour les chaînes d'approvisionnement, y compris l'assurance qualité en amont et le renforcement des capacités des usines, sont des objectifs prioritaires pour Bureau Veritas et s'inscrivent parfaitement dans notre stratégie de diversification. Cette acquisition positionne non seulement Bureau Veritas comme un leader sur le marché de l'assurance qualité de la chaussure des plus grandes marques et des plus grands distributeurs, mais elle fait également d'Impactiva le centre de compétences pour accompagner la transformation de l’industrie de la chaussure et de la chaîne d'approvisionnement. »

Jose Suarez, fondateur d'Impactiva, a exprimé son enthousiasme en déclarant : « Les membres de notre équipe sont de véritables innovateurs, possédant un mélange unique d’esprit d’ingénierie industrielle et de connaissances et compétences techniques approfondies de l’industrie. Nous nous tenons prêts à continuer de révolutionner l'atelier de la chaussure et de l'habillement ainsi que les processus de fabrication pour toujours plus d'efficacité, de qualité et d'innovation à chaque étape. Grâce à l'approche 360° d'Impactiva et à la portée mondiale de Bureau Veritas, à son vaste portefeuille dans le domaine des tests, de l’'inspection et de la durabilité ; grâce aussi à nos valeurs communes de qualité et d’excellence, nous allons permettre à encore plus de clients de ‘bien produire du premier coup’ au sein de leurs usines. »

À propos de Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire. Créé en 1828, le Groupe emploie environ 84 000 collaborateurs dans plus de 1 600 bureaux et laboratoires dans le monde entier. Bureau Veritas aide ses 400 000 clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des solutions innovantes pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l’environnement et la responsabilité sociale.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 ESG, CAC Next 20, SBF 120 et SBT 1.5.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

Pour en savoir plus www.bureauveritas.com.



