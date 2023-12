SELSKABSMEDDELELSE

Odense, 4. december 2023

Selskabsmeddelelse nr. 45 – 04.12.2023

Intern viden - Præcisering af forventninger for 2023

Danish Aerospace Company A/S (DAC) har tidligere, for regnskabsåret 2023, udmeldt en forventet omsætning i niveauet DKK 24 - 26 mio. og et positivt driftsresultat (EBITDA) i niveauet DKK 3 - 4 mio.

I forbindelse med halvårsregnskabet for 2023, orienterede Selskabet om forventninger mod den lavere ende i forhold til både omsætning og driftsindtjening (EBITDA).

Forsinkelse i indgåelse af et par større kommende ESA-kontrakter og kontrakttilføjelser, bl.a. til Gaintex, gør at DAC nu forventer en omsætning for regnskabsåret 2023 lige under den lave ende af det tidligere udmeldte interval, i størrelsesordenen DKK 23 mio. Endvidere, forventes DAC’s EBITDA for 2023 at ligge omkring DKK 1 mio.

For yderligere oplysninger:

Danish Aerospace Company A/S:

Bestyrelsesformand Niels Heering

Mobil: +45 40 17 75 31

Mail: nh@gorrissenfederspiel.com

Thomas A.E. Andersen, CEO

Mobil: +45 40 29 41 62

Mail: ta@danishaerospace.com

Certified Adviser:

Baker Tilly Corporate Finance P/S

Poul Bundgaards Vej 1

DK-2500 Valby

Tlf.: +45 33 45 10 00

www.bakertilly.dk

Om Danish Aerospace Company A/S:

Danish Aerospace Company er en højteknologisk virksomhed, der arbejder med avanceret medicinsk udstyr og andre tekniske områder primært inden for rumfart og andre ekstreme miljøer.

Selskabets produkter er baseret på mange års specialiseret forskning og udvikling. Dette består i design, integration og anvendelse af såvel nye som etablerede medicinske teknologier til de udfordringer og anderledes betingelser, der findes i rummets vægtløshed. Disse produkter er med til at bringe teknologien fra rumfart, og erfaring fra ophold i rummet, ned på Jorden til gavn for almindelige mennesker.

Danish Aerospace Company beskæftiger ingeniører og teknikere indenfor både mekanik, elektronik og software der leverer avancerede tekniske produkter og teknisk service til vores kunder. Vi specialiserer os i kundespecifikke design, udvikling, produktion, certificering, vedligeholdelse, afprøvning og drift af medicinsk udstyr til bemandet rumfart og andre ekstreme miljøer. Til dato er omkring 3,2 ton af firmaets udstyr blevet sendt i rummet.

Firmaets kvalitetssystem er certificeret i henhold til BS EN ISO 9001:2015, BS EN 9100:2018 teknisk ækvivalent med AS9100D som er den anerkendte standard på området.

www.DanishAerospace.com