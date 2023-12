GeoJunxion kondigt de publicatie aan van een bijgewerkte Fairness Opinion over de voorgenomen verkoop van zijn bedrijf

Capelle aan den IJssel, Nederland, 4 december 2023 - GeoJunxion maakt bekend dat Grant Thornton een geactualiseerde Fairness Opinion heeft uitgebracht over de voorgenomen verkoop van haar bedrijf tegen een prijs van EUR 1,10 per uitstaand beursgenoteerd aandeel. In deze opinie wordt geconcludeerd dat, onder voorbehoud van bepaalde kwalificaties en beperkingen, “the Offer Price received is fair from a financial point of view.”







Na de publicatie van de transactie op 27 oktober 2023 heeft de Raad van Commissarissen, samen met de Raad van Bestuur, Grant Thornton verzocht een update op te stellen van hun initiële fairness opinion die eerder is afgegeven op 4 augustus 2023. Een update werd passend geacht om ervoor te zorgen dat (i) de geactualiseerde biedprijs van EUR 1,10 per uitstaand Beursgenoteerd Aandeel, (ii) de verslechtering van het economische klimaat (na de door de ECB aangekondigde renteverhogingen), (iii) lagere bedrijfswaarderingen, en (iv) een vertraging in de activiteiten van het bedrijf, zoals aangegeven in de laatste financiële resultaten en bijgewerkte vooruitzichten, worden weerspiegeld in de bijgewerkte Fairness Opinion.

De volledige Fairness Opinion is gepubliceerd op de website van het bedrijf, in de sectie Investor Information https://www.geojunxion.com/financial/. We nodigen onze aandeelhouders en andere geïnteresseerden uit om dit document door te nemen en kennis te nemen van de inhoud, de kwalificaties en de beperkingen op basis waarvan Grant Thornton tot haar conclusie is gekomen: “Based on and subject to the foregoing, Grant Thornton has, in the Fairness Opinion dated 1 December 2023, come to the following conclusion: the Offer Price received is fair from a financial point of view as per September 30, 2023.”





Capelle aan den IJssel, Nederland, 4 december 2023

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van GeoJunxion N.V.





Dit is een openbare aankondiging van GeoJunxion N.V., ingevolge artikel 17, paragraaf 1 van de Europese Marktmisbruik Verordening (596/2014). Deze openbare aankondiging bevat geen aanbod, of een uitnodiging tot het doen van een bod, voor het kopen of aanbieden van effecten in GeoJunxion N.V.





