Esso produit du carburant d’aviation durable (SAF) dans sa raffinerie de Gravenchon

Depuis le 30 novembre 2023, Esso fabrique du carburant durable pour l’aviation – Sustainable Aviation Fuel (SAF) – dans sa raffinerie de Gravenchon, située à Port Jérôme sur Seine, en utilisant le procédé de fabrication par cotraitement de matières premières renouvelables et de pétrole brut.



D’ici à 2025, le site prévoit d’accroître sa capacité de cotraitement jusqu’à 200 000 tonnes de biomasse pour produire plus de 160 000 tonnes de biocarburants par an, y compris du SAF.

Charles Amyot, PDG d’Esso S.A.F. a déclaré : « Grâce à notre savoir-faire unique, sous sommes fiers de lancer dès à présent la production à grande échelle de carburants liquides bas carbone par cotraitement. Nous sommes d’autant plus heureux que cet avantage concurrentiel indéniable utilise notre savoir-faire du raffinage des carburants traditionnels pour produire des biocarburants, en particulier du SAF pour l’industrie aéronautique. L’ensemble des produits que développe le groupe Esso par le procédé de cotraitement sont essentiels à la transition pour un avenir bas carbone. »

Depuis mai 2022, la raffinerie de Gravenchon a démontré avec succès sa capacité technique avancée de cotraitement de matières premières renouvelables pour produire, à grande échelle, des carburants certifiés bas carbone.

Le cotraitement peut aider l’Union Européenne à réaliser son ambition de réduire plus rapidement les émissions de CO 2 en augmentant la production de biocarburants. L’utilisation d’installations et d’infrastructures existantes permet également de réduire les émissions de gaz à effet de serre en étant plus économes en énergie.

Cette production de biocarburants s’inscrit dans l'ambition globale du groupe ExxonMobil de produire plus de 2 millions de tonnes par an (40 000 barils par jour) de carburants à faibles émissions d’ici à 2025, et 11 millions par an (200 000 barils par jour) d’ici à 2030.

À propos du cotraitement : le cotraitement est l’utilisation de matières premières renouvelables (telles que des huiles végétales, des huiles de cuisson ou des graisses animales) avec du pétrole brut dans les unités d’une raffinerie pour produire des carburants. Ce procédé de fabrication permet de réduire les émissions de CO 2 sur le cycle de production par rapport aux carburants traditionnels.

À propos du SAF : Le Sustainable Aviation Fuel est un carburant d’aviation à faibles émissions dont les propriétés sont similaires à celles du carburéacteur. Actuellement, il est principalement fabriqué à partir d’huiles végétales, de graisses ou d’huiles usagées. Il peut également être fabriqué à partir d’un éventail de matières premières végétales telles que l’éthanol issu de déchets, le bois gazéifié ou de carburants de synthèse produits à partir d’énergie renouvelable ou de CO 2 .

