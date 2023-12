Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer

Se nedenfor for informasjon om transaksjoner foretatt under den fjerde transjen av Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR) tilbakekjøpsprogram for 2023.



Dato for når fjerde transje av 2023-programmet ble annonsert: 27 oktober 2023.

Varigheten til fjerde transje av 2023-programmet: 30. oktober 2023 til senest 29. januar 2024.

Fra 27. november til 1. desember 2023 har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt 1 478 000 egne aksjer på Oslo Børs til en gjennomsnittspris på NOK 347,8907 pr. aksje.

Aggregert oversikt over transaksjoner pr. dag:

Dato Aggregert volum (antall aksjer) Vektet gjennomsnittskurs pr. aksje (NOK) Total transaksjonsverdi (NOK) 27. november 298 000 351,8852 104 861 789,60 28. november 290 000 351,1603 101 836 487,00 29. november 302 000 345,0671 104 210 264,20 30. november 296 000 348,2593 103 084 752,80 1. desember 292 000 343,1135 100 189 142,00 Tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under fjerde transje av 2023-programmet



5 609 000 360,8214 2 023 847 117,50 Totale tilbakekjøp under fjerde transje av 2023-programmet 7 087 000 358,1247 2 538 029 553,10

Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt 52 501 410 egne aksjer, tilsvarende 1,75% av Equinor ASAs aksjekapital, inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte.

Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU Market Abuse Regulation og som er informasjonspliktig etter verdipapirhandellovens §5-12.

Vedlegg:

En detaljert oversikt over alle transaksjoner foretatt under tilbakekjøpsprogrammet i ovennevnte periode er vedlagt denne rapport og er tilgjengelig på www.newsweb.no.

