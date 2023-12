Daniel Yordanov määrati Arco Vara Bulgaaria uueks juhatajaks

Arco Vara AS valis Bulgaaria üksuste uueks juhatajaks Daniel Yordanovi ning lõpetas ennetähtaegselt lepingu Bulgaaria üksuste endise juhi Kaloyan Radosslavoviga.

Daniel Yordanovist saab Arco Vara ASi tütarettevõtete Arco Vara Bulgaria EOOD, Botanica Lozen EOOD, Arco Invest EOOD, Arco Manastirski EOOD, Arco Riverside EOOD ning Iztok Parkside EOOD juhataja. Juhtimise leping sõlmiti 3 aastaks.

Uue juhataja põhiülesandeks ja vastutuseks on käimasoleva Botanica Lozeni arenduse jätkamine Bulgaarias, uute arenduste leidmine, meeskonna tugevdamine ning grupi Bulgaaria haru üldise kasumlikkuse suurendamine.

Enne Arco Varaga liitumist omandas Daniel Yordanov tugeva tausta kinnisvaranõustamise, investeerimise ja arenduse valdkonnas. Danielil on bakalaureuse kraad (BSc) rahanduses (University of National and World Economy, Sofia, Bulgaaria) ning magistrikraad (MSc) juhtimises (University of Huddersfield, Suurbritannia). Samuti on õppinud ta The London School of Economics and Political Science’s kinnisvara rahandust.

Arco Vara Bulgaria uus tegevjuht Daniel Yordanov: „Usun ettevõtte vaieldamatusse edusse ning uute äritegevuste ja projektide edukasse arendamisse ja elluviimisse. Mul on suur rõõm ja au saada osa meeskonnast ja esindada ettevõtet.“

Daniel on Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) liige.

Uus juhataja ei oma Arco Vara AS-i aktsiaid.





Tiina Malm

Finantsjuht

Arco Vara AS

Tel: +372 614 4630

tiina.malm@arcovara.com