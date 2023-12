Christian Poulsen er udnævnt som CEO for Københavns Lufthavne A/S (CPH)

Bestyrelsen for Københavns Lufthavne A/S har udnævnt lufthavnens konstituerede CEO, Christian Poulsen, som administrerende direktør (CEO) fra 1. januar 2024.



Christian Poulsen har været konstitueret CEO siden 30. september 2023, hvor Thomas Woldbye forlod selskabet for at blive CEO for Heathrow Airport i London. Christian Poulsen har i mere end 14 år haft forskellige ledende stillinger i Københavns Lufthavn, herunder stillingen som driftsdirektør (COO) i de seneste fire år.

Bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen udtaler:

"Christian Poulsen har de kvaliteter, der er vigtige for stillingen som CEO for lufthavnen. Han har en unik kombination af at have et indgående kendskab til lufthavnen og lufthavnens mange stakeholders, samtidig med at han er en meget kompetent leder, som kan sikre, at lufthavnen fortsætter sin positive udvikling."

Christian Poulsen udtaler:

"Jeg er meget stolt og ydmyg over at få muligheden for at indtræde som CEO for Københavns Lufthavne. Jeg ser frem til at bruge min indsigt og erfaring fra mine år i lufthavnen til at fortsætte med at udvikle lufthavnen og løfte den til et nyt niveau til gavn for passagerer, samarbejdspartnere og dansk infrastruktur."





