Red Cat se lanza en América Latina, continúa esfuerzos de expansión global entre aliados de Estados Unidos

SAN JUAN, Puerto Rico, Dec. 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Red Cat Holdings, Inc. (Nasdaq: RCAT) (“Red Cat” o la “Empresa”), una empresa de tecnología de dron que integra hardware y software robótico para operaciones militares, gubernamentales y comerciales, anuncia su lanzamiento en el mercado de defensa y seguridad de América Latina, una continuación de sus esfuerzos de expansión global entre los aliados de Estados Unidos. La empresa expondrá su dron Teal 2 en la Expodefensa 2023, un evento líder de defensa y seguridad que se realizará en Bogotá, Colombia, del 5 al 7 de diciembre de 2023. Red Cat expondrá en el local D258 en el USA Partnership Pavilion.



"América Latina tiene necesidades únicas de seguridad y defensa, y creemos que nuestra línea de productos Teal 2 es una solución ideal para gobiernos y empresas privadas, dada su amplia variedad de funciones y precio asequible", declaró Jeff Thompson, fundador y director ejecutivo de Red Cat. "Nuestras certificaciones del gobierno de Estados Unidos, son una característica importante para los clientes en todo el mundo, puesto que subrayan la eficacia, facilidad de uso y características de seguridad que distinguen a nuestros drones. Esperamos asistir a Expodefensa y llevar nuestra oferta a la región, donde se puede utilizar para apoyar la seguridad fronteriza, policial y seguridad pública, y las fuerzas militares latinoamericanas, entre otros".

Teal 2 está desarrollado por la subsidiaria de Red Cat, Teal Drones, con sede en Salt Lake City. Es una solución de dron portátil asequible diseñada para Dominate the Night™”(dominar la noche). Además, Teal 2 tiene la mejor cámara de visión nocturna en su clase, diseño completamente modular, control de varios vehículos y capacidades de inteligencia artificial. El dron está diseñado para apoyar las operaciones militares de Estados Unidos, organizaciones de seguridad pública y agencias gubernamentales de Estados Unidos en una variedad de entornos. Está certificado por Blue UAS, que significa que está aprobado por el Departamento de Defensa, y aprobado por FAA Remote ID.

Además, Teal Drones actualmente compite en el programa de Reconocimiento de Corto Alcance del Ejército de Estados Unidos, donde desarrolla un nuevo prototipo de sistema de aeronaves pequeñas sin tripulación (sUAS). Los proveedores ganadores serán seleccionados para producir un sUAS portátil de mochila para ofrecer a los pelotones del ejército una capacidad de vigilancia y reconocimiento de rápido despliegue obtener conocimiento de la situación más allá de la siguiente característica del terreno.

Expodefensa 2023 es un centro principal de seguridad y defensa en América Latina, que permite a los expositores internacionales presentar sus sistemas y productos en respuesta a una creciente demanda regional. El objetivo del evento es ayudar a los gobiernos y las fuerzas armadas a enfrentar sus desafíos operativos y de capacidad al mismo tiempo que juegan un papel en construir una América Latina más segura. Este año, Expodefensa arrojará una luz especial sobre las soluciones que ayudan a los países latinoamericanos a garantizar la seguridad de sus recursos y ciudadanos.

Para más información acerca de Expodefensa 2023, visite el sitio web del evento.

Acerca de Red Cat Holdings, Inc.

Red Cat (Nasdaq: RCAT) es una empresa de tecnología de drones que integra hardware y software robótico para operaciones militares, gubernamentales y comerciales. Las soluciones de Red Cat están diseñadas para Dominate the Night™” (dominar la noche) e incluyen el Teal 2, un pequeño sistema no tripulado que ofrece imágenes térmicas de la más alta resolución en su clase. Para más información visite: www.redcatholdings.com.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas" que están sujetas a riesgos e incertidumbres sustanciales. Todas las declaraciones que no sean de hechos históricos, incluidas en este comunicado de prensa son declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se pueden identificar por el uso de palabras como "anticipa", "cree", "contempla", "podría", "estima", "espera", "propone", "busca", "puede", "podría", "planifica", "potencial", "predice", "proyecta", "objetivo", "apunta", "debe", "hará", "haría" o la forma negativa de estas palabras u otras expresiones similares, aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen estas palabras. Las declaraciones prospectivas se basan en las expectativas actuales de Red Cat Holdings, Inc. y están sujetas a incertidumbres, riesgos y suposiciones inherentes que son difíciles de predecir. Además, ciertas declaraciones prospectivas se basan en suposiciones acerca de eventos futuros que pueden no resultar precisas. Estos y otros riesgos e incertidumbres se describen más detalladamente en la sección titulada “Factores de riesgo” en el folleto final relacionado con la oferta pública presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa son válidas a la fecha en que fue emitido, y Red Cat Holdings, Inc. no asume ninguna obligación de actualizar dicha información, excepto según lo exija la ley aplicable.

