Curia von India Pharma Outlook auf der Liste der 10 besten CDMO-Unternehmen in Indien für 2023 aufgeführt

ALBANY, New York, Dec. 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curia, ein führendes Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen, hat heute bekanntgegeben, dass es von India Pharma Outlook als eines der 10 besten CDMOs in Indien anerkannt worden ist. Die vollständige Liste finden Sie in der Ausgabe des India Pharma Outlook-Magazins für November 2023.



Diese Anerkennung würdigt die Beiträge der Curia-Standorte Aurangabad und Hyderabad. In Aurangabad werden pharmazeutische Wirkstoffe (Active Pharmaceutical Ingredients, APIs) und Zwischenprodukte in Auftragsfertigung hergestellt, und der Standort Hyderabad umfasst das Forschungszentrum Hyderabad mit Fachwissen in medizinischer Chemie sowie chemischer und analytischer Entwicklung. An diesen Standorten befinden sich auch das Qualitätskontrollzentrum und das Global Shared Services (GSS)-Zentrum von Curia, die die globale Organisation des Unternehmens unterstützen und eine Standardisierung und Skalierbarkeit der Prozesse ermöglichen.

Der Fokus von Curia auf die kontinuierliche Verbesserung seines umfassenden Dienstleistungsangebots und die Investitionen in innovative Technologien machen das Unternehmen zu einem starken Partner für Pharma- und Biotechnologieunternehmen im gesamten Bereich der Arzneimittelforschung, -entwicklung und -herstellung. Der Bericht hebt auch das Engagement von Curia hervor, ein bevorzugter Arbeitgeber zu sein, der seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Arbeitsplatzkultur bietet, die reich an Möglichkeiten zur beruflichen Entwicklung und Anerkennung ist.

„Dieser Erfolg ist ein Zeugnis für das Talent und die harte Arbeit unserer Einrichtungen in Aurangabad und Hyderabad und eine wohlverdiente Auszeichnung für das Team“, so Philip Macnabb, CEO von Curia. „Unsere indischen Standorte streben unermüdlich nach Spitzenleistungen und sind für unser Ziel, das Leben der Patienten zu verbessern, von entscheidender Bedeutung.“

Die Redaktion von India Pharma Outlook stellte die Liste gemeinsam mit einem Gremium von Jurymitgliedern mit Fachkenntnissen in der Branche, darunter CXOs und Analysten, zusammen. Die Preisträger wurden aufgrund ihres Einflusses auf die indische Wirtschaft durch die Schaffung von Arbeitsplätzen, die Förderung von Forschung und Entwicklung und für ihr hochwertiges Angebot in der Pharma- und Biotechnologiebranche ausgewählt.

Über Curia

Curia ist ein führendes Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen, das pharmazeutischen und biopharmazeutischen Kunden Produkte und Dienstleistungen von der Forschung und Entwicklung bis zur kommerziellen Herstellung anbietet. Die fast 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Curia an 27 Standorten in den USA, Europa und Asien unterstützen ihre Kunden dabei, von Kreativität und Neugier zu Behandlungs- und Heilungsmöglichkeiten zu gelangen. Erfahren Sie mehr unter CuriaGlobal.com.

