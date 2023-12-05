Curia 入选《印度制药展望》2023 年印度十大 CDMO 公司名单

纽约州奥尔巴尼, Dec. 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的合同研究、开发和制造组织 Curia 今日宣布，被《印度制药展望》杂志 (India Pharma Outlook) 评为印度十大 CDMO 之一。完整名单可在 2023 年 11 月版《印度制药展望》杂志中查看。



这份肯定表彰了 Curia 奥兰加巴德和海得拉巴工厂的贡献。奥兰加巴德工厂提供活性药物成分 (API) 和中间体的合同生产，而海得拉巴工厂包括拥有药物化学、化学和分析开发专业知识的海得拉巴研究中心。这些研究中心还设有 Curia 的质量控制中心和全球共享服务 (GSS) 中心，为公司的全球组织提供支持，实现流程标准化和可扩展性。

Curia 专注于持续改进其全面服务，并投资于创新技术，使该公司成为制药和生物技术公司在药物研究、开发和制造领域的强大合作伙伴。该报告还强调了 Curia 致力于成为首选雇主，为员工提供充满职业发展和认可机会的工作场所文化。

Curia 首席执行官 Philip Macnabb 表示：“这一成就证明了我们奥兰加巴德和海得拉巴工厂的才华和辛勤工作，这对团队来说是当之无愧的荣誉。”“我们的印度工厂不懈追求卓越，这对于我们改善患者生活的目标至关重要。”

《印度制药展望》杂志的编辑委员会与一个由行业专家组成的评审小组（包括高级管理人员和分析师）共同评选出该榜单。获奖者是通过创造就业机会、促进研究和开发，以及在制药和生物技术行业提供高品质产品而对印度经济产生影响。

关于 Curia

Curia 是一个业界领先的合同研究、开发和制造组织，为药厂和生物制药客户提供从研发到商业制造的产品和服务。Curia 在美国、欧洲和亚洲的 27 个地点拥有近 4,000 名员工，帮助其客户实现理念，开发治愈性产品。如欲了解更多信息，请访问 CuriaGlobal.com 。

Curia 联系方式：

Viana Bhagan

+1 518 512 2111

corporatecommunications@CuriaGlobal.com

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