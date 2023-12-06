Duck Creek Technologies 推出 Duck Creek Clarity™，揭开下一代数据管理和分析的序幕

波士顿, Dec. 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 定义财产和意外伤害 (P&C) 以及普通保险未来的智能解决方案提供商 Duck Creek Technologies 宣布发布 Duck Creek ClarityTM，这是一项创新的云原生技术解决方案和 Duck Creek Insights 的后续产品，旨在为保险公司提供先进的数据管理、报告和分析功能。随着 Duck Creek Clarity 的推出，该公司还通过独特的“主动交付”方法实现了传统技术升级周期的现代化，该方法提供持续更新，并消除了保险公司及时进行昂贵的升级项目的需要。



Duck Creek Clarity 是一款云原生产品，可简化访问、管理和统一源自 Duck Creek 基于 SaaS（软件即服务）核心系统的数据流程，包括 保单 、 计费 和 索赔 解决方案。凭藉无缝集成外部数据源的能力，Duck Creek Clarity 使团队能够获得全面的见解，从而增强决策能力并提高损失率。保险公司可以利用这一强大的服务进行日常运营报告和战略性长期规划，为整个投资组合的改进奠定基础。

Duck Creek Clarity 利用 Snowflake 数据云 为保险公司配备精选的数据层和一套预构建的商业智能仪表板和报告，促进更明智的承保和续保决策以及团队绩效评估。这项新产品还简化了与 AI/ML（人工智能/机器学习）模型、消费者和代理/经纪人应用程序以及第三方系统的数据集成，使保险公司能够在保险生命周期的每个阶段做出明智的决策，从承保到计费和索赔。

Duck Creek Technologies 首席产品和技术官 Jess Keeney 表示：“随着 Duck Creek Clarity 的推出，我们正在开创数据驱动卓越的新时代。”“Duck Creek 已经证明，该解决方案的强大功能是支持数据所有权和灵活决策的基本要素，这为保险公司提供了更大的市场竞争优势。这只是 Duck Creek 致力于持续投资数据和分析的开始，使全球保险公司能够更智能、更快速地响应市场机会。Duck Creek Clarity 是我们技术路线图愿景中的关键一步，旨在为保险公司提供‘智能执行’、优化运营效率并提供更加个性化客户体验的手段。”

ReSource Pro（前身为“战略遇见行动”）合伙人 Tom Benton 表示：“对于希望释放高级分析和生成人工智能的真正力量和功效的保险公司来说，数据是至关重要的基石。”“保险公司需要像 Duck Creek Clarity 这样的数据管理和分析工具，它可以打破数据孤岛，提供快速提高数据成熟度的途径，最终帮助保险产品管理、承保和理赔团队做出更明智的决策并提供更具差异化的客户体验。”



请参加 Duck Creek Technologies 于美国东部时间 2023 年 12 月 7 日（周四）中午 12:00 举办的 产品发布网络研讨会 ，了解有关利用 Duck Creek Clarity 增强数据驱动型保险决策的更多信息。

关于 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是一家定义财产和意外险 (P＆C) 和一般保险行业未来的智能解决方案提供商。我们是构建现代保险系统的平台，使保险业能够利用云计算的强大功能，实现灵活、智能和长青的运营。真实性、目的性和透明度是 Duck Creek 的核心，我们认为保险应该在个人和企业最需要时、在最需要的地方以他们最想要的方式提供。我们的市场领先解决方案可独立获取，也可作为一套 完整解决方案 获取，所有解决方案均可通过 Duck Creek OnDemand 获取。请访问 www.duckcreek.com 了解更多信息。可在以下社媒渠道关注 Duck Creek，获取最新信息 - LinkedIn 和 Twitter 。

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