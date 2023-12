Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

LeddarTech와 TTTech Auto, 자율주행 안전성에서 큰 도약을 이루어 내다

고장 시 안전 작동 아키텍처를 위한 공동 시연기 완성 발표

December 06, 2023 00:07 ET | Source: LeddarTech inc. LeddarTech inc.

Quebec, Quebec, CANADA