LeddarTech 和 TTTech Auto 宣布在自動駕駛安全方面取得飛躍進展

加拿大魁北克市和奧地利維也納, Dec. 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech® 是一家為先進駕駛輔助系統 (ADAS) 及自動駕駛 (AD) 提供獲得專利的顛覆性人工智能低級傳感器融合和感知軟件技術的汽車軟件公司，該公司與汽車安全軟件的技術領導者 TTTech Auto 欣然宣布，基於 LeddarTech 的 LeddarVision™ 軟件和 TTTech Auto 的 Safety Co-Pilot 解決方案，完成了失效可操作架構的聯合演示器。



TTTech Auto 的創新 Safety Co-Pilot 解決方案應對適用於 SAE 3 級及以上自動駕駛的安全架構方面的挑戰。它基於一個執行主要驅動任務的執行通道和一個獨立的檢查通道。當檢查通道發現異常情況時，執行通道將被無縫覆蓋，而後備通道讓車輛能夠安全停下。

在此次合作中，TTTech Auto 利用其在安全機制和汽車平台方面的專業知識，並輔以 LeddarTech 先進的融合和感知能力。TTTech Auto 提供操作平台和框架，促進安全應用分解架構的開發。LeddarTech 以其基於低級融合的高性能融合和感知堆棧增強了合作伙伴關係。為敏捷架構探索和分解感知路徑的演示提供了有價值的數據集。兩家公司都體現了敏捷方法，採用風險評估和安全攸關事件可行性評估來展示潛在的解決方案。這項合作旨在支持汽車原廠設備製造商 (OEM) 構建其 SAE 2-3 級安全解決方案。

為了證明這種方法的可行性及其在車輛安全和成本效益方面的潛力，TTTech Auto 和 LeddarTech 合作將 LeddarTech 的 LeddarVision 與 TTTech Auto 的 Safety Co-Pilot 結合起來，創建一個專注於檢查通道的演示器。主要特點包括：

LeddarTech 的 LeddarVision：強大的人工智能低級融合和感知軟件堆棧，利用攝像機和雷達的原始傳感器數據來構建環境模型。根據傳感器組和多樣性概念，LeddarVision 可部署在執行通道或檢查通道中。



TTTech Auto 的 Safety Co-Pilot：用於檢查通道的多功能解決方案，配備一組驗證模塊，每個模塊都包含與關鍵安全要求相關的檢查。該演示器展示了驗證模塊，可解決與物理上不可行的軌跡和潛在危險碰撞相關的概率風險。確保安全的一個關鍵要素是，這些檢查基於單獨的環境模型（在本例中為 LeddarVision）執行，確保完全獨立於執行通道。

該演示器的測試是根據從德國和以色列高速公路收集的數據進行的。結果表明，LeddarTech 的高質量環境模型和 TTTech Auto 的概率檢查實現了高效可靠的檢查通道。這一進展為在 SAE 3 級及以上運行的 AD 系統提供了強有力的安全論據。

TTTech Auto 首席技術官 Stefan Poledna 表示：「我們正在通過真正的失效可操作架構為實現自動駕駛安全鋪平道路。」「TTTech Auto 的突破性架構與 LeddarTech 的 LeddarVision 相結合，證實了我們對 SAE 3 級和 4 級自動駕駛的承諾。」

LeddarTech 總裁兼首席執行官 Frantz Saintellemy 補充道：「通過我們與 TTTech Auto 的合作，將基於人工智能的 LeddarVision 軟件和 TTTech Auto 的 Safety Co-Pilot 結合起來，我們的共同目標一直是展示適合安全駕駛自動化的高級失效可操作架構。此次合作符合我們的信念，即通過與其他行業領導者建立共贏的伙伴關係，加快技術部署和採用。」

關於 TTTech Auto

TTTech Auto 為未來幾代汽車以及向軟件定義車輛的轉變提供解決方案。該公司專注於提供安全的軟件和硬件解決方案以及一系列服務，推動自動駕駛等領域的進步，適用於成批生產項目。TTTech Auto 憑藉其領先的技術解決方案，減少了系統設計，集成和測試成批生產就緒型軟件平台所需的時間。這為一個更加自動化的世界確保了安全性和電子魯棒性。

TTTech Auto 於 2018 年由 TTTech Group 與科技先驅 Audi、Infineon 和 Samsung 共同成立，旨在為自動駕駛和完全自動駕駛打造一個全球性的安全汽車軟件平台。2022 年，該公司在最新一輪融資中獲得 Aptiv 和 Audi 共同投資的 2.85 億美元（2.5 億歐元）。在 TTTech 的總部奧地利維也納以及歐洲和亞洲的 10 多個地區，有 1100 名員工與領先的汽車製造商合作，開發軟件定義車輛、ADAS 和自動駕駛項目。該公司收購併投資了法國、西班牙、土耳其、中國和中東歐的科技公司。www.tttech-auto.com/

關於 LeddarTech

LeddarTech 成立於 2007 年，是一家全球軟件公司，總部位於魁北克市，在滿地可、多倫多和以色列特拉維夫設有研發中心，開發並提供全面的人工智能低級傳感器融合和感知軟件解決方案，支持 ADAS 和自動駕駛 (AD) 應用的部署。LeddarTech 的汽車級軟件應用先進的人工智能和計算機視覺算法來生成準確的環境 3D 模型，從而實現更好的決策和更安全的導航。OEM 和 1-2 級供應商可以利用這種高性能、可擴展、經濟高效的技術來高效地部署汽車和越野車 ADAS 解決方案。

LeddarTech 負責多項遙感創新，已申請了 150 多項專利（其中 80 項專利獲批），以增強 ADAS 和 AD 功能。更好地感知行車環境對於實現更安全、更高效、可持續且經濟實惠的全球出行至關重要：這就是推動 LeddarTech 尋求成為最廣泛採用的傳感器融合和感知軟件解決方案的原因。

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