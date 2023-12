LHV Group ja LHV Pank kavatsevad esitada nõukogu liikme kandidaadiks Liisi Znatokovi

AS-i LHV Group nõukogu on nomineerimiskomitee ettepanekul otsustanud esitada nõukogu uue liikme kandidaadiks Liisi Znatokovi (endise nimega Himma). Uue nõukogu liikme valimise ettepanek esitatakse aktsionäridele 20. märtsil 2024 toimuval korralisel üldkoosolekul. Nõukogu liikmeks valimise eelduseks on sobivusnõuetele vastavuse heakskiit Euroopa Keskpangalt. Tema volituste pikkuseks plaanitakse kolm aastat.

Ühtlasi plaanib AS-i LHV Pank nõukogu nomineerimiskomitee ettepanekul esitada ainuaktsionärile ettepaneku Liisi Znatokovi LHV Panga nõukogu täiendavaks liikmeks valimiseks Euroopa Keskpanga eelneval heakskiidul. Temast saaks ka nii LHV Groupi kui ka LHV Panga riski- ja kapitalikomitee esimees.

Liisi Znatokov on kogenud finantsvaldkonna tippjuht. Aastatel 2017–2023 oli ta Swedbank AS-i juhatuse liige ja ettevõtete panganduse juht ning Swedbank Liising AS-i nõukogu liige. Tema 18-aastase panganduskogemuse hulka kuuluvad lisaks nii baltikumiülese laenudivisjoni juhtimine kui ka erinevad rollid krediidiriski analüüsi ja -juhtimisega seotud ametikohtadel. Liisi Znatokovil on Tallinna Tehnikaülikooli ärirahanduse ja majandusarvestuse magistrikraad ning ärijuhtimise bakalaureus.

Liisi Znatokov kuulub Apollo Group OÜ nõukogusse ning on Cobalt Financial Technologies Inc-i asutaja, tegevjuht ning juhatuse liige. Liisi Znatokovile ega temaga seotud isikutele ei kuulu LHV Groupi aktsiaid.

„Liisi on nõukogule heaks täienduseks: ta on lähedalt näinud ja otseselt juhtinud panka läbi mitme majandustsükli ja ootamatute kriisiolukordade. Tal on lai teadmiste, oskuste ja kogemuste pagas erinevate finantssektori valdkondades, sealjuures riskide analüüsimises ja juhtimises. Ta tunneb hästi Eesti majandust ja selle mootoriks olevate ettevõtete sisemaailma“, kommenteeris LHV Groupi nomineerimiskomitee esimees Tiina Mõis.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. LHV ettevõtetes töötab üle 1050 inimese. LHV pangateenuseid kasutab oktoobri lõpu seisuga 411 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 124 000 aktiivset klienti ja LHV kindlustusega on kaitstud 161 000 klienti. LHV Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.





Marthi Lepik

LHV kommunikatsioonispetsialist

Telefon: 5666 2944

E-post: marthi.lepik@lhv.ee