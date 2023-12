VINCI Airports - Inauguration du terminal rénové de l’aéroport international du Kansai

COMMUNIQUE DE PRESSE

Nanterre, 6 décembre 2023

Inauguration du terminal rénové de l’aéroport international du Kansai

Deuxième phase du projet de rénovation entamé en 2020

Nouvelle zone pour les départs internationaux avec un parcours pour les passagers amélioré et une expérience commerciale inédite

La capacité du terminal passe de 23 à 40 millions de passagers en prévision de l'Exposition universelle 2025 qui se déroulera à Osaka





VINCI Airports, opérateur des aéroports du Kansai depuis 2016 en partenariat avec la société japonaise Orix, a inauguré aujourd’hui le terminal dédié aux départs internationaux de l'aéroport international du Kansai (KIX) après des travaux de modernisation destinés à améliorer l'expérience des passagers et augmenter la surface dédiée aux départs internationaux. Cette inauguration s'est déroulée en présence de Nicolas Notebaert, directeur général de VINCI Concessions et président de VINCI Airports.

Les travaux de modernisation ont permis d’augmenter la capacité d’accueil de l’aéroport de 23 à 40 millions de passagers internationaux, grâce à une gestion plus efficace des passages à la douane et aux postes de sécurité.

Le terminal offre désormais une meilleure expérience, répondant aux standards les plus élevés, avec une nouvelle zone commerciale et un design mettant à l’honneur l’identité du Kansai. Les nouveaux espaces ont été conçus sur la base du concept “design by mood” de VINCI Airports : des îlots thématiques accueillent de nouvelles enseignes, notamment des marques de luxe comme Louis Vuitton, Dior, Chanel, Hermès, Gucci, et de nouvelles offres de restauration composées d’enseignes locales et de spécialités japonaises.

Cette nouvelle étape permet à KIX de se positionner parmi les aéroports asiatiques qui proposent une expérience et une offre commerciale unique pour ses passagers.

Ce projet de modernisation contribuera également à accompagner le développement du tourisme au Japon notamment dans le cadre de l’Expo 2025 à Osaka. Il illustre aussi les forces du modèle de concession qui associe à la fois les intérêts d’un service public à l’expertise et aux capacités d'investissement des concessionnaires.

Nicolas Notebaert, directeur général de VINCI Concessions et Président de VINCI Airports, a déclaré : “Ce nouveau terminal démontre le savoir-faire des équipes de VINCI Airports et la valeur ajoutée que nous apportons dans les pays où nous opérons. Nous développons et concevons des projets innovants pour positionner nos aéroports à la pointe des attentes des passagers et promouvoir une mobilité positive ».

A propos de VINCI Airports

Premier opérateur aéroportuaire privé au monde, VINCI Airports gère plus de 70 aéroports dans 13 pays. Grâce à son expertise d’intégrateur global, VINCI Airports développe, finance, construit et exploite les aéroports en apportant sa capacité d’investissement et son savoir-faire dans l’optimisation de la performance opérationnelle, la modernisation des infrastructures et la conduite de leur transition environnementale.

VINCI Airports est le premier opérateur aéroportuaire à s’être engagé dans une stratégie environnementale internationale à l’échelle internationale en 2016, pour atteindre l’objectif zéro émission nette sur l’ensemble de son réseau d’ici 2050.

