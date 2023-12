Pengujian genetika Gene Solutions menjadi ujung tombak dalam mempromosikan perawatan preventif di ESMO Asia 2023

HANOI, Vietnam, Dec. 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Perusahaan pengujian genetika terkemuka di Vietnam Gene Solutions, yang mengkhususkan diri dalam mendeteksi keberadaan penyakit tertentu berdasarkan penanda genetikanya, memberikan dampak yang luar biasa pada ESMO Asia Congress 2023, salah satu kongres onkologi paling bergengsi yang diadakan di Singapura dari tanggal 1 hingga 3 Desember.



Stan Gene Solutions menarik banyak minat dan diskusi

ESMO Asia adalah tempat bertemunya para pakar internasional terkemuka, pembentuk opini ternama, dan asosiasi onkologi setiap tahunnya untuk mempresentasikan dan membahas kemajuan ilmiah dan klinis terbaru dalam bidang onkologi di wilayah Asia-Pasifik dan dunia.

Sebagai satu-satunya perwakilan Asia Tenggara pada kongres 2023 ini, Gene Solutions memperkenalkan pencapaiannya dalam Pengurutan gen generasi selanjutnya (NGS), yang mempresentasikan langkah maju signifikan dalam pengobatan yang dipersonalisasi untuk perawatan kanker. Tim riset dan pengembangan mempresentasikan lima laporan, termasuk satu presentasi lisan dan empat poster yang menggambarkan manfaat klinis pengujian genetika untuk skrining dan pelacakan kanker. Dua presentasi mendapat penghargaan Travel Merit Award.

Presentasi lisan Dr. Tran Le Son memenangkan Travel Merit Award

Gene Solutions telah mencapai kemajuan yang mengesankan di wilayah ini, hadir di Vietnam, Thailand, Filipina, Malaysia, Indonesia, dan sekarang Singapura. Laboratorium keenam yang baru dibuka di Singapura merupakan indikasi yang jelas atas rekognisi dan kerja sama dari negara besar yang diakui secara global ini. Mereka juga menjadi tuan rumah dalam pertemuan dengan tema "Solusi satu atap bagi semua pasien kanker", yang mempertemukan para pakar dari enam negara Asia Tenggara.

Laporan Dr. Vo Hoai Nam di ESMO Asia 2023 menarik perhatian

dari para pakar dan dokter

Pada awal 2023, keberhasilan riset klinis Gene Solutions sudah diakui pada ASCO Breakthrough di Jepang, dengan mendapatkan dua ASCO Breakthrough Abstract Awards. Mereka dipilih untuk konferensi pers terkemuka dalam menyoroti hasil luar biasa dari studi validasi klinis mereka, K-DETEK.

Perusahaan perintis ini mempunyai misi untuk memerangi penyakit tersebut dan meningkatkan pelayanan pasien di Asia Tenggara. Perusahaan ini telah mengembangkan Screening for the Presence of Tumor by Methylation And Size (SPOT-MAS) - sebuah pengujian berbasis biopsi cairan multimodal yang dapat mendeteksi lima jenis kanker yang paling umum (kanker hati, payudara, usus besar, lambung, dan paru-paru).

Pada bulan April 2022, validasi analitik pertama atas tes SPOT-MAS dilakukan pada kohort yang terdiri dari 738 pasien, 1550 orang sehat, dan dipublikasikan di jurnal terkemuka eLife (eLife.89083.2). Hal ini membuktikan kemampuan SPOT-MAS dalam mendeteksi pasien kanker dengan sensitivitas 72,4% dan kekhususan 97,0%. Dengan produk seperti SPOT-MAS, OncoGS, K-TRACK, dan K-4CARE, Gene Solutions telah menjadi yang terdepan dalam menerapkan teknologi biopsi cairan untuk mendukung skrining, diagnosis, memandu, dan memantau perawatan untuk berbagai jenis kanker.

Gene Solutions didirikan bersama pada tahun 2017 oleh Dr. Nguyen Hoai Nghia (CEO), Dr. Nguyen Huu Nguyen (Wakil CEO), dan Dr. Giang Hoa (Kepala R&D). Mereka memiliki keahlian yang mumpuni dalam bidang genetika, biologi kanker, pengobatan klinis, dan bioteknologi.

Setelah mempelajari biologi kanker dan genetika di AS, Dr. Nghia ingin mengembangkan teknologi canggih di Vietnam. Saat itulah gagasan "Gene Solutions" muncul. Mereka bertujuan menciptakan solusi yang lebih mudah diakses, terjangkau, dan dapat diakses secara luas, sehingga akan memberikan manfaat bagi jutaan orang di Asia Tenggara.

“Merupakan pengalaman menarik mempresentasikan riset kami pada acara terhormat ini untuk pertama kalinya, dan merupakan suatu kehormatan mendapatkan penghargaan atas upaya kami. Kami bangga dengan perjalanan kami selama enam tahun ini di Vietnam dalam mengembangkan NGS. Gene Solutions memimpin perubahan paradigma yang sangat dibutuhkan dalam layanan kesehatan dengan memanfaatkan perkembangan terbaru dalam riset genetika, mendorong perawatan preventif, serta memotivasi masyarakat untuk mengontrol kesehatan mereka,” kata Dr. Nguyen Huu Nguyen.

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/404de6e6-91af-4b17-abb5-b8123c2d0570

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e4dcf1ea-5055-4c39-8805-05dd5d20e003

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/85441e0c-f85e-4ed3-bcd3-b84d072166c5