Spryker nomme un nouveau directeur marketing

BERLIN et NEW YORK, 06 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Spryker , la principale plateforme de commerce modulaire pour les cas d'utilisation sophistiqués autour du B2B Commerce, des Enterprise Marketplaces et de l'IoT Commerce, a annoncé aujourd'hui qu'Anton van Deth rejoindrait l'équipe de direction de Spryker en tant que directeur marketing (CMO). La solide expérience d'Anton en matière de marketing produits et revenus, son expérience en matière de connexion avec un public international, sa passion pour le marketing partenaires et son profond intérêt pour l'IA permettront à Spryker de continuer à développer sa présence mondiale et à accroître son efficacité.



« Je suis très heureux d'annoncer que je rejoins la communauté du Spryker Herd », a déclaré Anton van Deth, directeur marketing chez Spryker. « Les clients sont poussés à réagir plus rapidement à un éventail croissant de défis créés par les marchés dynamiques d'aujourd'hui. Le marketing doit soutenir cette agilité décisionnelle en exploitant la puissance de l’IA à chaque étape du processus. Cela signifie qu’il faut réduire le bruit de la pollution promotionnelle et se concentrer sur ce qui est essentiel et pertinent. Je suis convaincu que c’est cette voie que doit suivre le marketing pour réussir. »

L'objectif d'Anton sera de transformer le marketing d'une simple fonction de communication en un véritable moteur de revenus et de décision qui permettra aux clients de reconnaître rapidement l'impact que Spryker et ses partenaires peuvent avoir sur leur entreprise et d’optimiser le parcours d'achat pour en faire le meilleur au monde. Son expérience mondiale à la tête d'équipes de génération de demande, d'équipes produits, partenaires et opérations lui permettra d'identifier au mieux ce qui fera avancer les choses grâce à des campagnes mondiales efficaces.

« Je suis ravi d'annoncer qu'Anton nous rejoindra en tant que nouveau directeur marketing de Spryker », a déclaré Boris Lokschin, co-fondateur et PDG de Spryker. « Très expérimenté et tourné vers l’avenir, Anton est un expert de classe mondiale en matière de marketing ainsi qu’un leader et un être humain inspirant. Son expertise propulsera nos campagnes de marketing mondiales vers de nouveaux sommets en optimisant les initiatives et l'approche de croissance axée sur l'écosystème actuellement mises en œuvre et en les renouvelant à l’aide de conceptions stratégiques. Il renforcera notre présence aux États-Unis et nous aidera à nous développer sur ce marché clé d’importance stratégique. »

Ayant vécu et travaillé aux États-Unis, en Australie, au Japon et en France, Anton apporte à l'entreprise une large perspective bien adaptée à la clientèle mondiale de Spryker. Anton a précédemment travaillé chez Symantec, Red Hat, Informatica, Apptio et Protegrity. Dans ces fonctions, il a aidé à développer et à transformer les équipes tout en renforçant leur efficacité, ainsi qu'à créer des solutions qui ont généré des résultats commerciaux significatifs et durables, même des années plus tard.

En dehors du travail, Anton explore le monde avec sa femme, pilote des avions, construit et pilote des voitures, travaille le bois, joue aux échecs et s’intéresse à tout ce qui peut lui apprendre quelque chose de nouveau.

Spryker a récemment annoncé des mises à jour de produits permettant d'améliorer l'efficacité, avec notamment de nouveaux ajouts à la plateforme de composition d'applications Spryker ainsi qu'un nouveau middleware qui réduit considérablement les délais de développement, permet d’obtenir des expériences client plus personnalisées et raccourcit les délais de rentabilisation. Spryker sera présent au salon CES 2024 de Las Vegas qui aura lieu du 9 au 12 janvier.