DAVIDsTEA nomme un Chef de la stratégie numérique pour stimuler les ventes en ligne

MONTRÉAL, 06 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Thés DAVIDsTEA inc. (TSXV : DTEA) (« DAVIDsTEA » ou la « Société »), l’un des premiers marchands de thé en Amérique du Nord, ont annoncé aujourd’hui la nomination de Damon Sloane au poste de chef de la stratégie numérique afin de stimuler les ventes en ligne et d’améliorer l’expérience globale des clients.



M. Sloane, titulaire d'un baccalauréat en communication (multimédia) de l'Université de Canberra en Australie, possède plus de 18 années d'expérience dans la croissance d'entreprises grâce à des initiatives de transformation numérique et de marketing omnicanal, notamment dans les secteurs de la vente au détail, de la vente en gros et du commerce électronique. La prise de décisions centrées sur les données représente un atout stratégique clé pour les organisations qui adoptent des stratégies de croissance axées sur le numérique.

M. Sloane a précédemment occupé le poste de vice-président du commerce électronique et de l’expérience client chez DAVIDsTEA et a encadré une période de croissance importante des ventes en ligne de la Société.

« Nous sommes ravis que Damon pilote l'innovation numérique chez DAVIDsTEA, tout en agissant comme un agent de changement dans l'ensemble de l'organisation pour mieux servir nos clients en ligne », a déclaré Sarah Segal, chef de la direction et chef de la marque de DAVIDsTEA. « Damon a fait ses preuves en veillant à ce que les initiatives numériques soient étroitement alignées sur les besoins et les attentes des clients, ce qui se traduit par des expériences utilisateur exceptionnelles et une satisfaction accrue de la clientèle. Son engagement à être la voix du client, combinée à une approche axée sur les données, permettra à DAVIDsTEA d’optimiser, sans heurt, l’expérience numérique et d'accélérer la croissance de ses revenus. »

À propos de Les Thés DAVIDsTEA

Les Thés DAVIDsTEA offrent une sélection de marques spécialisées de thés en vrac exclusifs de haute qualité, de thés préemballés, de sachets de thé, d’accessoires et de cadeaux liés au thé, par l’intermédiaire de sa plateforme de commerce électronique, au www.davidstea.com/ca_fr, du marché Amazon, de ses clients grossistes qui comprennent plus de 4 000 épiceries et pharmacies, et de 18 magasins canadiens appartenant à la Société et de 170 épiceries aux États-Unis. Nous offrons principalement des mélanges de thé exclusifs aux Thés DAVIDsTEA, ainsi que des thés et des herbes traditionnels d’origine unique. Notre passion et notre connaissance du thé imprègnent notre culture et prennent racine dans notre désir d’explorer le goût, les bienfaits pour la santé et le style de vie du thé. En mettant l’accent sur des saveurs novatrices, des ingrédients axés sur le bien-être et le thé biologique, la Société lance des « collections » saisonnières qui visent à rendre le thé accessible et attrayant pour tous. Le siège social de la Société est établi à Montréal, au Canada.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse comprend des énoncés, incluant des énoncés exprimés par les dirigeants de la Société, qui expriment nos opinions, attentes, croyances, plans ou hypothèses concernant des événements anticipés ou des résultats futurs, et il existe, ou peut être considéré comme existant, des « énoncés prospectifs » au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995 (la « Loi »). Les mises en garde suivantes sont faites conformément aux dispositions de la loi et dans l’intention d’obtenir les avantages des dispositions de la « sphère de sécurité » de la loi. Ces déclarations prospectives peuvent généralement être repérées par l’utilisation d’une terminologie prospective, par exemple les termes « croit », « s’attend à », « peut », « fera », « devrait », « approximativement », « a l’intention », « planifie », « estime » ou « anticipe » ou, dans chaque cas, leur forme négative ou d’autres variations ou une terminologie comparable. Ces déclarations prospectives comprennent toutes les questions qui ne sont pas des faits historiques et incluent des déclarations concernant nos intentions, nos croyances ou nos attentes actuelles concernant, entre autres, notre stratégie de transition vers le commerce électronique et les ventes en gros, les ventes futures au moyen de nos canaux de commerce électronique et de vente en gros, nos résultats d’exploitation, notre situation financière, nos liquidités et nos perspectives, et l’impact de la pandémie de COVID-19 sur l’environnement macroéconomique mondial.

Bien que nous estimions que ces opinions et attentes sont fondées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations prospectives comportent intrinsèquement une part d’incertitudes et relèvent forcément d’hypothèses à notre sujet, compte tenu des facteurs de risque abordés dans le rapport de gestion de la Société de l’exercice clos le 28 janvier 2023, déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 28 avril 2023, qui pourraient avoir une incidence importante sur notre activité, notre situation financière ou nos résultats futurs.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.