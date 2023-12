TELUS étend son offre de divertissement francophone grâce au contenu de Club Illico

Alors que plus en plus de Québécois préfèrent visionner leur contenu télé préféré au moyen d’un service sur demande par abonnement, TELUS est la première compagnie à redistribuer le contenu de Club illico.



Les clients qui s’abonnent au service entre le 7 et le 31 décembre pourront profiter d’un mois à 0 $.

MONTRÉAL, 06 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS annonce qu’elle offre aux clients de Télé OPTIK la possibilité de s’abonner à Club illico pour seulement 10 $ par mois - une économie de 5 $ sur un abonnement régulier - dès le 7 décembre 2023. Ceux-ci auront désormais accès à plus de 6 500 titres francophones du Club illico qu’ils pourront visionner où et quand ils le souhaitent sur l’appareil de leur choix, incluant par l’intermédiaire de l’application mobile TELUS TV+. Qu’il s’agisse de productions originales québécoises, comme les séries Détective Surprenant , Lac-Noir et Léo , de séries internationales de renommée traduites en français comme La servante écarlate ou des plus récents films après leur sortie en salle, tous y trouveront leur compte avec du contenu francophone de haute qualité.

« De plus en plus de Québécois veulent regarder leur contenu sur demande, comme le démontrent les tendances en matière d’abonnements. L’ajout de Club illico à notre vaste gamme de contenu leur permet de faire ceci, à l’endroit et au moment qui leur convient, souligne Nathalie Dionne, vice-présidente régionale, Marketing de TELUS au Québec. Notre objectif est toujours d’offrir la meilleure expérience de services et de divertissement en faisant levier sur nos technologies d’avant-garde. Notre entente avec Club illico nous permet non seulement d’élargir notre gamme de contenu avec des milliers d’heures de contenu francophone et de productions originales du Québec, mais également de célébrer et soutenir la culture québécoise dans toutes ses formes. »

« Nous sommes très heureux que cette entente permette au contenu du Club Illico de rejoindre encore plus de clients. Depuis maintenant 10 ans, notre engagement à offrir les meilleurs films et séries d’ici et d'ailleurs en français fait du Club illico la destination de choix des Québécois », déclare Yann Paquet, vice-président, Québecor Contenu.

Club illico investit depuis 10 ans dans des fictions d’ici et dans des acquisitions de haute qualité. Les clients de TELUS auront accès à plusieurs contenus sur demande par abonnement, dont :

La nouvelle série tournée aux Îles-de-la Madeleine, Détective Surprenant : La fille aux yeux de pierre, disponible dès aujourd’hui, dans laquelle l’excellent Patrick Hivon incarne le rôle-titre.

: La fille aux yeux de pierre, disponible dès aujourd’hui, dans laquelle l’excellent Patrick Hivon incarne le rôle-titre. Des récentes productions originales québécoises dont Les Perles , dont l’action se déroule sur la Côte-Nord, Les révoltés , où brillent les talentueux Sarah-Jeanne Labrosse et Pier-Luc Funk, les deux saisons de la série à succès Lac-Noir , avec Mélissa Désormeaux-Poulin, ainsi que la comédie dramatique À propos d’Antoine , financée en partie par le Fonds TELUS . Dès janvier, la série Léo sera disponible dans son intégralité, et le célèbre espion canadien Jean Thibault, alias IXE-13 , renaîtra sous les traits de Marc-André Grondin dans IXE-13: La course à l’uranium.

dont , dont l’action se déroule sur la Côte-Nord, , où brillent les talentueux Sarah-Jeanne Labrosse et Pier-Luc Funk, les deux saisons de la série à succès , avec Mélissa Désormeaux-Poulin, ainsi que la comédie dramatique , financée en partie par le . Dès janvier, la série sera disponible dans son intégralité, et le célèbre espion canadien Jean Thibault, alias , renaîtra sous les traits de Marc-André Grondin dans IXE-13: La course à l’uranium. Des acquisitions internationales traduites en français , incluant cinq saisons de la série phare La servante écarlate (saison 6 à venir), la série Les Winchesters , les trois saisons de The Great et Tulsa King, avec Sylvester Stallone, qui sera disponible dès le 18 janvier.

, incluant cinq saisons de la série phare (saison 6 à venir), la série , les trois saisons de et Tulsa King, avec Sylvester Stallone, qui sera disponible dès le 18 janvier. Plusieurs films et nouveautés seront bientôt disponibles, dont Mission : impossible - Bilan mortel (Mission: Impossible – Dead Reckoning), le récit biographique Bob Marley : One Love, le drame d’horreur postapocalyptique Sans un bruit : jour 1 (A Quiet Place: Day One), le film familial IF (Imaginary Friends) et le long-métrage d’animation Transformers One.

Les clients de Télé OPTIK pourront facilement ajouter Club illico à leurs services pour 10 $ par mois (valeur de 15 $ par mois) en téléphonant au 310-1212. Les clients qui s’abonneront au service entre le 7 et le 31 décembre recevront leur premier mois à 0 $. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Télé OPTIK, consultez telus.com/optik. Le contenu de Club illico sera directement intégré au décodeur de Télé OPTIK, ce qui permettra aux abonnés télé de TELUS d’accéder rapidement et facilement au large éventail de contenu francophone de Club illico.

Télé OPTIK est un service de télévision sur IP et est disponible dans la région de la ceinture de Québec, la Mauricie, Chaudière-Appalaches, l’Est du Québec ainsi qu’en Colombie-Britannique et en Alberta. Le service au Québec regroupe l’offre de près de 300 chaînes, incluant maCommunauté, une chaîne qui laisse toute la place aux émissions originales, produites localement. Véritable voix des communautés qu’elle dessert, elle a aidé à produire plus de 280 émissions originales - soit plus de 700 heures de contenu - avec des producteurs locaux. La fonction Vidéo sur demande de Télé OPTIK permet aux clients d’avoir accès en tout temps à des milliers de films, incluant les toutes dernières nouveautés, ainsi qu’à des émissions spéciales et à des séries télévisées. L’application mobile de Télé OPTIK offre du contenu disponible en tout temps et en déplacement par l’entremise de tablettes électroniques, appareils intelligents ou ordinateurs.

