Les paiements omis et le stress financier en hausse pour de nombreux Canadiens, l’endettement lié aux cartes de crédit continue de croître

TORONTO, 06 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Selon le rapport trimestriel Pouls du marché d’Equifax Canada sur les tendances du crédit à la consommation, la dette à la consommation totale au Canada s’élevait à 2,4 billions de dollars au 3e trimestre de 2023, soit une augmentation de 80,9 milliards de dollars par rapport à la même période l’année dernière. Malgré l'incidence des taux d’intérêt élevés et du ralentissement économique, la dette hypothécaire a augmenté de 1,7 % comparativement au 2e trimestre, alors que la croissance de la dette non hypothécaire a été légèrement plus faible en affichant 1,2 %.

La hausse de la dette non hypothécaire est principalement attribuable aux cartes de crédit. Les soldes totaux de cartes de crédit ont atteint 113,4 milliards de dollars au 3e trimestre de 2023, un record historique qui représente une augmentation de 16 % par rapport à la même période l’année dernière. Plus de 6 millions de nouvelles cartes ont été émises au cours des 12 derniers mois, soit une hausse de 13,7 % par rapport à 2022.

« L’augmentation de la dette liée aux cartes de crédit est attribuable à plusieurs facteurs, dont la hausse du coût de la vie, les taux d’intérêt plus élevés et le ralentissement économique », a déclaré Rebecca Oakes, vice-présidente des analyses avancées chez Equifax Canada. « Ces facteurs exercent une pression sur les budgets des ménages et, par conséquent, de nombreux Canadiens ont du mal à joindre les deux bouts. »

La croissance démographique continue d’être un des principaux facteurs liés à la hausse des soldes de cartes de crédit, avec plus de 1,3 million de nouveaux détenteurs de cartes comparativement à il y a 12 mois ; le rapport révèle toutefois que la hausse des contraintes financières pourrait également être à blâmer. Le solde moyen des titulaires de carte de crédit a grimpé à 4 119 $ comparativement à 3 727 $ au 3e trimestre de 2022, surpassant ainsi les moyennes observées avant la pandémie. Les consommateurs dont le pointage de crédit est inférieur à 620 ont notamment connu une augmentation substantielle de 13,9 % des soldes de cartes de crédit ce trimestre comparativement au 3e trimestre de 2022, soit une hausse de 9,4 % par rapport à la période précédant la pandémie. Alors que les dépenses mensuelles moyennes par consommateur effectuées par carte de crédit ont augmenté de 2,2 % par rapport à il y a 12 mois, le paiement moyen a seulement augmenté de 1,7 %.

« Même si nous tenons compte de l’augmentation du coût des biens due à l’inflation, la croissance des soldes de cartes de crédit par rapport à l’année dernière demeure substantielle », a ajouté Mme Oakes. « Les montants de dépenses mensuelles portés aux cartes de crédit se sont stabilisés ces derniers mois, et l’évolution des montants liés aux paiements contribue à cette croissance des soldes. »

Hausse des arriérés partout au Canada

Le rapport révèle également une tendance liée aux paiements omis pour tous les types de produits de crédit à travers le pays. Le pourcentage de Canadiens qui ont omis un paiement pour au moins un produit de crédit a augmenté, passant de 1 sur 31 pendant la pandémie à 1 sur 25 au 3e trimestre de 2023. Plus de 139 000 consommateurs supplémentaires ont omis un paiement au 3e trimestre par rapport à il y a 12 mois.

« Nous observons une hausse des arriérés, surtout en Ontario et en Colombie-Britannique », souligne Mme Oakes. « L’augmentation des coûts de location représente la norme. Les détenteurs de prêts hypothécaires commencent à omettre des paiements, en particulier les acheteurs d’une première propriété, et ceux qui ont renouvelé leur prêt hypothécaire pendant les périodes où les taux d’intérêt étaient les plus élevés au cours des 12 derniers mois. En considérant les nombreux renouvellements hypothécaires à venir, les consommateurs doivent se préparer à de potentiels chocs de paiements. »

Le taux global d’arriérés liés aux soldes non hypothécaires (où aucun paiement n’a été effectué depuis 90 jours ou plus) a grimpé à 1,2 %, en hausse de 29,2 % comparativement au 3e trimestre de 2022. L'Ontario et la Colombie-Britannique ont enregistré des hausses supérieures à la moyenne sur le plan des sérieux retards de paiements, qui sont passés respectivement à 35,4 % et 34,5 % par rapport à l'année précédente.

Sur le plan des produits, les prêts automobiles et les marges de crédit non garanties ont continué de connaître le plus grand rebond de paiements omis depuis les creux de la pandémie, avec des soldes affichant des arriérés de 90 jours et plus qui correspondent respectivement à 0,83 % et 1,55 %, surpassant ainsi les taux observés en 2019.

Les arriérés liés aux cartes de crédit ont augmenté de 15,8 % au cours du 3e trimestre, et les consommateurs âgés de 36 à 55 ans ont enregistré la plus forte hausse avec un résultat de 20,8 %. Le comportement relié aux paiements par carte de crédit peut être un indicateur majeur de difficultés financières. Le pourcentage d'utilisateurs de cartes qui s’en tiennent uniquement aux paiements minimums a augmenté de 3,4 % au 3e trimestre, tandis que le pourcentage qui paie leur solde en totalité a diminué de 1,5 %. De plus, la diminution des payeurs de la totalité du solde a été davantage observée chez les consommateurs ayant un solde de marge de crédit hypothécaire élevé (> 50 000 $). Ce groupe peut s’avérer plus sensible face aux hausses de taux d'intérêt.

« Il y a toujours des nouvelles positives en ce qui concerne l’omission de paiements, car les niveaux globaux d’arriérés demeurent inférieurs à ce que nous avons observé avant la pandémie, et certains consommateurs s’en tirent encore bien en cette période difficile », a déclaré Mme Oakes. « Malheureusement, les indicateurs montrent que le stress financier prend de l’ampleur pour d’autres consommateurs. »

Contraintes sur le marché du logement

Le marché du logement au Canada connaît un ralentissement continu, et le nombre de nouveaux prêts hypothécaires a chuté de 9,5 % au 3e trimestre de 2023 par rapport à la même période l’année dernière. Le 3e trimestre a connu une augmentation saisonnière d’octroi de prêts hypothécaires par rapport au 2e trimestre, mais sur un plan annualisé, l’octroi de prêts hypothécaires a affiché une baisse pendant huit trimestres consécutifs.

Malgré des taux d'intérêt élevés, les montants des nouveaux prêts hypothécaires ont augmenté après avoir chuté au 1er semestre de 2023. Le montant de prêt moyen pour les nouveaux octrois de prêts hypothécaires a augmenté de 7,4 % comparativement au dernier trimestre pour atteindre 343 000 $. Les versements mensuels moyens sur les nouveaux prêts ont augmenté de 10,4 % par rapport au 2e trimestre de 2023, et les acheteurs d’une première propriété en Ontario et en Colombie-Britannique doivent désormais effectuer des versements hypothécaires de plus de 3 000 $ par mois. Malgré la forte demande de la part des acheteurs potentiels d’une première propriété et des renouvellements à venir, les préoccupations concernant l’accessibilité financière et les taux d’intérêt plus élevés sont probablement les principaux facteurs qui dissuadent de nombreux Canadiens de contracter de nouveaux prêts hypothécaires.

Dans l’ensemble, les arriérés hypothécaires sont demeurés bien en deçà des taux observés avant la pandémie. Les différences régionales sont de plus en plus marquées, puisque les sérieux retards de paiements hypothécaires en Ontario et en Colombie-Britannique ont augmenté respectivement de 122,2 % et 46,2 % en glissement annuel. De plus, le taux d’arriérés de l’Ontario a surpassé les niveaux de 2019 de 4,6 %, bien qu’il soit toujours inférieur au taux d’arriérés observé au 2e trimestre de 2020.

« À l’heure actuelle, la croissance de la population surpasse le nombre de nouvelles propriétés résidentielles, ce qui peut empêcher le prix des propriétés de diminuer malgré les taux d’intérêt élevés », a déclaré Mme Oakes. « Cette situation, à son tour, contribue à ralentir une baisse de l’inflation, ce qui pourrait nuire à la capacité de réduire rapidement les taux d’intérêt. Malheureusement, ce n’est peut-être pas une bonne nouvelle pour les consommateurs qui renouvelleront leur prêt hypothécaire en 2024 », a déclaré Mme Oakes.

Equifax offre une gamme de solutions novatrices qui peuvent aider les clients à prendre des décisions plus éclairées et plus sûres en matière de risque de crédit , et à utiliser des données prédictives pour aider à fidéliser les clients hypothécaires dans le climat économique actuel.

Analyse par groupes d'âge — taux d'arriérés et d’endettement (à l'exclusion des prêts hypothécaires)

Dette

moyenne

(T3 2023) Variation de la dette

moyenne en

glissement annuel

(T3 2023 vs T3 2022) Taux d’arriérés ($)

(T3 2023) Variation du taux

d’arriérés ($) en

glissement annuel

(T3 2023 vs T3 2022) 18 à 25 7 894 $ -1,95 % 1,54 % 10,99 % 26 à 35 17 159 $ -0,58 % 1,71 % 24,86 % 36 à 45 26 155 $ 0,70 % 1,36 % 32,31 % 46 à 55 32 760 $ 1,01 % 1,03 % 35,92 % 56 à 65 26 730 $ 0,01 % 0,90 % 30,64 % 65 et + 14 066 $ -3,33 % 1,00 % 24,12 % Canada 21 013 $ -0,80 % 1,20 % 29,24 %

Analyse par grandes villes — taux d’arriérés et d’endettement (à l'exclusion des prêts hypothécaires)

Ville Dette moyenne

(T3 2023) Variation de la dette

moyenne en

glissement annuel

(T3 2023 vs T3 2022) Taux d’arriérés ($)

(T3 2023) Variation du taux

d’arriérés ($) en

glissement annuel

(T3 2023 vs T3 2022) Calgary 23 816 $ -3,61 % 1,36 % 18,76 % Edmonton 23 578 $ -2,67 % 1,72 % 21,48 % Halifax 20 773 $ -0,92 % 1,23 % 24,04 % Montréal 16 405 $ -0,39 % 1,06 % 33,65 % Ottawa 19 043 $ -0,05 % 1,11 % 32,97 % Toronto 19 944 $ -1,34 % 1,53 % 34,15 % Vancouver 22 006 $ -3,29 % 0,98 % 38,24 % Saint-Jean 23 375 $ -1,53 % 1,37 % 16,77 % Fort McMurray 37 462 $ -1,46 % 2,11 % 30,10 %

Analyse par provinces — taux d’arriérés et d’endettement (à l'exclusion des prêts hypothécaires)

Province Dette moyenne

(T3 2023) Variation de la dette

moyenne en

glissement annuel

(T3 2023 vs T3 2022) Taux d’arriérés ($)

(T3 2023) Variation du taux

d’arriérés ($) en

glissement annuel

(T3 2023 vs T3 2022) Ontario 21 482 $ 0,12 % 1,21 % 35,43 % Québec 18 530 $ -0,11 % 0,83 % 33,91 % Nouvelle-Écosse 20 532 $ -0,87 % 1,44 % 19,34 % Nouveau-Brunswick 20 816 $ -5,11 % 1,53 % 21,87 % Î.-P.-É. 22 247 $ -0,25 % 1,02 % 21,65 % Terre-Neuve 22 982 $ -0,22 % 1,43 % 18,01 % Région de l’Est 21 240 $ -2,07 % 1,44 % 19,91 % Alberta 24 208 $ -2,88 % 1,54 % 18,79 % Manitoba 17 315 $ 1,29 % 1,46 % 16,26 % Saskatchewan 22 098 $ -2,33 % 1,50 % 16,78 % Colombie-Britannique 21 522 $ -2,21 % 1,11 % 34,51 % Région de l’Ouest 22 112 $ -2,18 % 1,34 % 23,61 % Canada 21 013 $ -0,80 % 1,20 % 29,24 %

* Selon les données Equifax du T3 2023

