Le groupe Atos renforce son équipe de direction pour mener à bien sa transformation

Carlo d'Asaro Biondo, spécialiste du secteur technologique, est nommé Group General Manager en charge des opérations, du développement commercial à la performance opérationnelle.

Paris, France – 6 décembre 2023 – Le groupe Atos, leader international de la transformation numérique, annonce aujourd'hui le renforcement de son équipe dirigeante afin de sécuriser la mise en œuvre de sa stratégie et de ses objectifs commerciaux. Yves Bernaert, Directeur général du groupe Atos, nomme Carlo d'Asaro Biondo au poste de General Manager du Groupe en charge des opérations pour la période de transformation du Groupe en 2024. Carlo a démissionné du Conseil d'administration d'Atos pour rejoindre la direction du Groupe.

Carlo mettra à profit sa connaissance approfondie du secteur pour se concentrer sur l'atteinte des objectifs de l'entreprise en pilotant le développement commercial et la performance opérationnelle de l'ensemble du groupe.

Yves Bernaert, Directeur général du groupe Atos, a déclaré : « L'arrivée de Carlo nous permet de renforcer notre équipe dirigeante. Je suis convaincu que le Groupe Atos réussira à atteindre ses objectifs et assurer son succès futur. Nous restons concentrés sur la transformation de notre Groupe et sur les actions stratégiques prioritaires. J'aimerais profiter de l'occasion pour remercier tous nos managers et leurs équipes qui portent nos activités au quotidien en vue de proposer les meilleurs services à nos clients. »



***

Biographie de Carlo d’Asaro Biondo

De double nationalité française et italienne et âgé de 58 ans, Carlo d’Asaro Biondo a passé plus de 30 ans entre les secteurs de la technologie, des médias et des relations institutionnelles, à la croisée des chemins entre la technologie numérique, les médias et les institutions politiques.

Il a commencé sa carrière en tant que consultant en management en Italie avant d’occuper plusieurs postes de direction : KPMG Consulting (DG France), Unisys Media (Directeur général délégué Europe), AOL (DG France et Président Europe) et Lagardère Interactive (DG International).

De 2009 à 2020, chez Google (Alphabet), il a été successivement Président des opérations pour la région SEEMEA (Europe du Sud, Europe de l'Est, Moyen-Orient et Afrique) et Président des partenariats et des relations stratégiques pour la région EMEA.

De 2020 à 2022, il a été Vice-président senior chargé des partenariats et des alliances chez TIM spa (anciennement Telecom Italia) et PDG fondateur de Noovle spa, les activités cloud et IT de Tim en partenariat avec Google.

Aujourd'hui Senior Advisor au Boston Consulting Group (BCG), Carlo d'Asaro Biondo apporte également son soutien aux fonds d'investissement en matière de due diligence d'acquisition et d'expertise technologique. Depuis 2018, il est membre du conseil d'administration de l'ONG Optic-Humana Technology et depuis 2023, il est membre du conseil d'administration de Poste Italiane (membre du comité des risques et d’audit et président du comité des rémunérations). Depuis le 1er août 2023, il a été administrateur indépendant au sein du Conseil d'administration d'Atos SE.

Carlo est diplômé de l'université La Sapienza de Rome en économie et en commerce. Son épouse Nathalie et lui ont cinq enfants.

***

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 105 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 69 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contacts presse

Media relations – globalprteam@atos.net

Investor relations – investors@atos.net

Pièce jointe