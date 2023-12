XPENG G9 erhält in der Euro NCAP-Sicherheitsbewertung 2023 fünf Sterne

Der XPENG G9, der jetzt in Europa erhältlich ist, erhielt in der Euro NCAP-Sicherheitsbewertung 2023 fünf Sterne.

Dies ist die zweite Fünf-Sterne-Sicherheitsbewertung für ein internationales Modell von XPENG – nach dem neuen P7 im Oktober –, und es ist der erste SUV, der sowohl im Euro NCAP als auch im C-NCAP fünf Sterne erhielt.

AMSTERDAM, Dec. 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- XPENG Motors („XPENG“ oder das „Unternehmen“, NYSE: XPEV und HKEX: 9868), ein führender chinesischer Hersteller von intelligenten Elektrofahrzeugen, gab heute bekannt, dass das internationale Modell seines elektrischen Flaggschiff-SUVs, des XPENG G9, in der Euro NCAP-Sicherheitsbewertung fünf Sterne erhalten hat.

Das Sicherheitsbewertungssystem des Euro NCAP, bei dem maximal fünf Sterne vergeben werden, soll Verbrauchern und Unternehmen dabei helfen, Fahrzeuge einfacher miteinander zu vergleichen und die sicherste Option für ihre Bedürfnisse auszuwählen. Die Tests, bei denen echte Gefahrensituationen auf der Straße simuliert werden, sind der europäische Goldstandard bei umfangreichen Sicherheitstests für Fahrzeuge.

Bei der Bewertung wurden die verstärkte Karosserie und die umfassenden passiven Sicherheitsmerkmale des XPENG G9 hervorgehoben, mit denen die Menschen im Fahrzeug bei einem Zusammenstoß geschützt werden. Diese Innovationen sorgen dafür, dass die Kräfte bei einem Aufprall effektiv abgeleitet werden, die Aufprallwucht gemindert wird und das Verletzungsrisiko für die Insassen sinkt.

Im Oktober erhielt das internationale Modell des XPENG P7 eine Fünf-Sterne-Bewertung, sodass dieses Ergebnis jetzt bereits die zweite Top-Bewertung in diesem Jahr ist.

Brian Gu, Vice Chairman und Co-President von XPENG, sagte dazu:

„Die Fünf-Sterne-Bewertung vom Euro NCAP sowohl für den P7 als auch jetzt für den G9 ist ein Zeugnis für die Qualität unserer Fahrzeuge, insbesondere angesichts der Teststandards, die 2023 verschärft wurden. Wir als Unternehmen glauben an die Macht der Technologie und arbeiten beständig daran, das Kundenerlebnis und die Sicherheit für die Menschen immer besser zu machen. Dank unserer hausinternen Konstruktionsabteilung, die für simultane und harmonische Entwicklungszyklen bei Hardware und Software sorgt, haben wir einen klaren Vorteil bei der Entwicklung branchenführender Innovationen für die smarte Mobilität.“

Umfassende Sicherheitsmerkmale

Die Karosserie des XPENG G9 ist aus robusten Materialien wie z. B. hochfestem Stahl gefertigt, die bei Zusammenstößen verbesserten Schutz bieten. Die Karosseriestruktur sorgt für eine effiziente Verteilung und Ableitung von Aufprallkräften und schützt die Insassen so vor der vollen Wucht eines Zusammenstoßes. Aufgrund ihres Designs absorbiert die Front des G9 erhebliche Mengen an Energie, um den Fahrer und die Passagiere bei einem Zusammenstoß noch besser zu schützen, und eine fortschrittliche Biege- und Reißtechnologie sorgt für eine verbesserte Energieabsorption im gesamten Fahrzeug.

Über den XPENG G9

Der XPENG G9 ist das Flaggschiff unter den elektrischen SUVs des Unternehmens. Es ist mit dem neuesten Antriebssystem von XPENG ausgestattet – mit einer 800-V-Siliziumkarbid-Plattform (SiC) für ultraschnelles Laden mit bis zu 300 kW. So lässt sich die Reichweite in nur fünf Minuten um 100 km vergrößern. Dadurch kann der Füllstand der 98-kWh-Batterie in nur 20 Minuten von 10 % auf 80 % gebracht werden.

Der XPENG G9 bietet ein Höchstmaß an Qualität, Leistung und Komfort sowie einen ansprechenden, luxuriösen Innenraum. Zudem unterstützt er einfache und nahtlose Over-The-Air-Updates (OTA), mit denen Software und Firmware während der normalen Nutzung verbessert werden können.

Über XPENG

XPENG ist ein globales Unternehmen für intelligente Elektrofahrzeuge, das 2014 in Guangzhou, China, gegründet wurde und saubere, intuitive und kreative Mobilitätslösungen entwickelt. XPENG verfügt über branchenführende Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen und bringt weltweit Fahrzeuge mit überlegener Sicherheit, elektrischer Effizienz und Fahrleistung auf die Märkte. Das Unternehmen arbeitet kontinuierlich daran, sein wichtigstes Technologieangebot zu erweitern, einschließlich Funktionen für autonomes Fahren, SEPA 2.0 und faszinierender Infotainmentsysteme. XPENG hat seine Hauptsitze in Guangzhou und Amsterdam sowie weitere Niederlassungen in Peking, in Shanghai und im Silicon Valley.

Weitere Informationen finden Sie unter heyxpeng.com.

Kontakte

Für Medienanfragen:

E-Mail: pr@xiaopeng.com

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/01e27d3c-4cd2-459c-be73-f35e30296c07