Selskabsmeddelelse nr.3-2023/24

6. december 2023

Forløb af ordinær generalforsamling den 6. december 2023

InterMail A/S har i dag afholdt ordinær generalforsamling.

Aktionærerne tog ledelsens beretning til efterretning. Årsrapporten for 2022/23, den vejledende afstemning om

vederlagsrapporten for 2022/23 og forslaget til resultatdisponering blev godkendt.

Til bestyrelsen valgtes John Dueholm, Jan Olsen samt Martin Bøge Mikkelsen. BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev nyvalgt som selskabets revisor.

Bestyrelsens forslag til fastsættelse af bestyrelsens vederlag blev godkendt, og generalforsamlingen vedtog herudover at bemyndige dirigenten til at anmelde det vedtagne hos Erhvervsstyrelsen.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med John Dueholm som formand og Jan Olsen som næstformand.

Yderligere oplysninger:

Anders Ertmann, CEO

Telefon: 36 86 33 21

E-mail: anders.ertmann@intermail.com

Nicolas Olivares, CFO

Telefon: 36 86 33 09

E-mail: nicolas.olivares@intermail.com

