Les amendements du projet de loi C-234, une occasion perdue pour les agriculteurs et les consommateurs

OTTAWA, 06 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association canadienne du propane (ACP) est extrêmement déçue que le Sénat du Canada ait amendé le projet de loi C-234 et ainsi retardé, peut-être indéfiniment, des changements qui auraient réduit les coûts pour les agriculteurs.



« Ce projet de loi aurait dû être adopté tel quel, a affirmé Mme Shannon Watt, présidente-directrice générale de l’ACP. Le diesel et l’essence sont déjà exemptés de la taxe sur le carbone en vertu de la réglementation, et il n'est pas logique que les sources d'énergie à faibles émissions comme le propane et le gaz naturel soient exclues. Ce projet de loi d'initiative parlementaire visait à corriger cet oubli, mais malheureusement, d'autres intérêts étaient en jeu. »

« Le projet de loi C-234, s’il avait été adopté tel quel, aurait fait bénéficier aux agriculteurs d’économies totalisant près d’un milliard de dollars en taxes carbone d’ici à 2030, a ajouté Mme Watts. Les amendements apportés au projet de loi remettent fortement en cause ces économies. »

Le projet de loi C-234 élargissait la liste des applications agricoles admissibles pour inclure le chauffage ou la climatisation des granges. L'amendement au projet de loi C-234 adopté par le Sénat mardi dernier supprime le chauffage ou la climatisation des bâtiments agricoles des coûts admissibles. La législation amendée adoptée par le Sénat devra retourner à la Chambre des communes, où beaucoup craignent qu'elle ne reste en suspens.

« À une époque où les Canadiens ont besoin de payer moins cher leur épicerie, la suppression de la taxe carbone sur le propane et le gaz naturel aurait été bien accueillie par la communauté agricole et les consommateurs, a déclaré Mme Watt. Au bout du compte, tout retard dans l'adoption du projet de loi C-234 représente une occasion perdue de réduire les coûts et les émissions dans les exploitations agricoles du Canada. »

À propos de l’Association canadienne du propane



L’Association canadienne du propane (ACP) représente à l’échelle nationale une industrie de plusieurs milliards de dollars en plein essor qui a un impact sur le gagne-pain de dizaines de milliers de Canadiens. L’ACP élabore et produit des documents de formation pour l'industrie, offre un plan d'aide en cas d'urgence à ses membres et fournit des services de représentation pour l'industrie du propane.

Renseignements supplémentaires :

Imen Trad, Coordonnatrice, Administration et Opérations

imentrad@propane.ca

Téléphone : 613 683 2270