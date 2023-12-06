联拓生物董事会一致决定不跟进Concentra Biosciences未经邀约的提案

上海和新泽西州普林斯顿, Dec. 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 联拓生物（纳斯达克股票代码：LIAN），一家致力于为中国和其他主要亚洲市场的患者提供创新药物的生物技术公司，于今日宣布其董事会一致决定不跟进Concentra Biosciences, LLC未经邀约提出的不具约束力的以每股4.30美元的现金加上一项或有价值权利（该权利代表获得联拓生物任何项目许可或处置应付净收益 80% 的权利）收购联拓生物100%的股权的提案。



经过仔细审查和考虑，董事会一致得出结论，该提案低估了公司的价值，不符合联拓生物和其股东的最佳利益。

关于联拓生物

联拓生物(LianBio)是一家跨国生物技术公司，其使命是为中国和亚洲患者带来颠覆性药物。通过与全球高度创新的生物制药公司合作，联拓生物正在推进其多样化的临床候选药物产品管线，有可能推动肿瘤、眼科和炎症疾病等不同适应症的新治疗标准。联拓生物正在建立国际化的基础设施，从而将公司定位为首选的合作对象，并为合作伙伴提供进入中国和其他亚洲市场的平台。 如需了解更多信息，请访问www.lianbio.com。

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