Journée Investisseurs 2023 - Ipsen présente sa prochaine phase de croissance et de transformation et ses nouvelles perspectives à moyen terme

PARIS, FRANCE, 07 décembre 2023 - Ipsen (Euronext : IPN ; ADR : IPSEY) groupe biopharmaceutique mondial de spécialité tient aujourd'hui sa journée investisseurs à Londres, au Royaume-Uni.



« Ipsen a réalisé des progrès significatifs depuis la mise en œuvre de notre feuille de route stratégique il y a trois ans et se trouve aujourd'hui dans une excellente situation. » a déclaré David Loew, Directeur général d’Ipsen. « Notre activité a été transformée, avec une focalisation sur la médecine de spécialité, un renforcement du portefeuille de produits R&D et la dynamique de nos plateformes de croissance, ainsi qu’un bilan solide et la réussite de notre stratégie d'innovation externe.

Ipsen est désormais prêt pour sa prochaine phase de croissance avec plusieurs lancements dans de multiples indications potentielles, offrant plus d'options aux patients ayant des besoins médicaux importants encore non satisfaits. Notre développement s'appuiera à la fois sur nos plateformes de croissance, nos nouveaux médicaments et de futures transactions d'innovation externe. Nous continuerons de poursuivre des objectifs ambitieux en matière de développement durable avec notre programme Génération Ipsen, basé sur l'environnement, les patients, les collaborateurs et la gouvernance.

Grâce à une meilleure diversification de nos trois aires thérapeutiques et à l'équilibre géographique du groupe, nous disposons désormais de nombreuses opportunités de croissance durables et prometteuses pour l'ensemble de nos médicaments et de notre portefeuille de produits R&D, afin de créer de la valeur à long terme pour l'ensemble de nos parties prenantes et de nos investisseurs. »

Perspectives stratégiques 2027

Plusieurs lancements en cours et potentiels à court terme, dont Onivyde® (irinotécan), Bylvay® (odevixibat), elafibranor et Sohonos® (palovarotène), ainsi que de nombreuses avancées dans le portefeuille R&D à moyen terme.





Un portefeuille renforcé et diversifié de sept médicaments avec un potentiel de ventes maximales attendues d'au moins 500 millions d'euros chacun.





Une présence mondiale et un potentiel de développement important aux États-Unis.





Une stratégie d’innovation externe focalisée sur les partenariats et les acquisitions pour stimuler la croissance durable du portefeuille de produits R&D.





Une feuille de route RSE avec les objectifs ambitieux de Génération Ipsen pour un changement positif afin d'atteindre l’objectif de zéro émission nette d'ici 2045 et promouvoir une culture centrée sur les patients et pour la société.



Objectifs financiers à moyen terme

Croissance moyenne des ventes totales du Groupe d'au moins 7% par an pour la période 2023-27 et à taux de change constants.





Marge opérationnelle des activités d'au moins 32% des ventes totales du Groupe en 2027.





Ces perspectives excluent l'impact potentiel de transactions supplémentaires d’innovation externe de produits en phase avancée1. La priorité pour notre politique d'allocation du capital reste axée sur les transactions d'innovation externe dans nos trois aires thérapeutiques, tout en maintenant la dette nette2 en dessous de 2,0 fois l'EBITDA.

Programme

La réunion de ce jour réunira les participants suivants :

David Loew, Directeur Général

Aymeric Le Chatelier, Directeur Financier

Christelle Huguet, Directrice R&D

Bartek Bednarz, Directeur Stratégie produits et portefeuille

Stewart Campbell, Président, Amérique du Nord

Mari Scheiffele, Présidente, International

Déroulement de la journée

La conférence débutera à 12h30 GMT à Londres (13h30 CET) et la participation en présentiel se fera uniquement sur invitation. L’événement sera retransmis en direct sur le web ; tous les participants auront la possibilité de poser des questions et peuvent accéder aux détails de la retransmission sur le web ici. Un enregistrement sera disponible sur ipsen.com.

FIN





A propos d’Ipsen

Nous sommes un groupe biopharmaceutique mondial focalisé sur la mise au point de médicaments innovants pour les patients dans trois domaines thérapeutiques : l'Oncologie, les Maladies Rares et les Neurosciences.

Notre portefeuille de produits en R&D s'appuie sur l'innovation externe et sur près de 100 ans d'expérience de développement au sein de hubs mondiaux aux États-Unis, en France et au Royaume-Uni. Nos équipes, présentes dans plus de 40 pays, et nos partenariats à travers le monde nous permettent de proposer nos médicaments aux patients dans plus de 100 pays.

Ipsen est coté à Paris (Euronext : IPN) et aux Etats-Unis à travers un programme d’American Depositary Receipt (ADR : IPSEY) sponsorisé de niveau I. Pour plus d'informations, consultez ipsen.com

Avertissements et/ou déclarations prospectives



Les déclarations prospectives et les objectifs contenus dans ce communiqué sont basés sur la stratégie et les hypothèses actuelles de la Direction d’Ipsen. Ces déclarations et objectifs dépendent de risques et d’incertitudes connus ou non qui peuvent entraîner une divergence significative entre les résultats, performances ou événements effectifs et ceux envisagés dans ce communiqué De tels risques et imprévus pourraient affecter la capacité d’Ipsen à atteindre ses objectifs financiers, lesquels reposent sur des hypothèses raisonnables quant aux conditions macroéconomiques à venir formulées d’après les informations disponibles à ce jour. L'utilisation des termes « croit », « envisage » et « prévoit » ou d'expressions similaires a pour but d'identifier des énoncés prospectifs, notamment les attentes d’Ipsen quant à des événements futurs tels que les soumissions et décisions réglementaires. De plus, les objectifs mentionnés dans ce document sont établis sans tenir compte d’éventuelles opérations futures de croissance externe qui pourraient venir modifier tous ces paramètres. Ces prévisions sont notamment fondées sur des données et hypothèses considérées comme raisonnables par Ipsen, et dépendent de circonstances ou de faits susceptibles de se produire à l’avenir et dont certains échappent au contrôle du Groupe, et non pas exclusivement de données historiques. Les résultats réels pourraient s’avérer substantiellement différents de ces objectifs compte tenu de la matérialisation de certains risques ou incertitudes, et notamment qu’un nouveau médicament peut paraître prometteur au cours d’une phase préparatoire de développement ou après des essais cliniques, mais n’être jamais commercialisé ou ne pas atteindre ses objectifs commerciaux, notamment pour des raisons réglementaires ou concurrentielles. Ipsen doit ou peut avoir à faire face à la concurrence de produits génériques, qui pourrait se traduire par des pertes de parts de marché. En outre, le processus de recherche et développement comprend plusieurs étapes et, lors de chaque étape, le risque est important qu’Ipsen ne parvienne pas à atteindre ses objectifs et qu’il soit conduit à renoncer à poursuivre ses efforts sur un médicament dans lequel il a investi des sommes significatives. Aussi, Ipsen ne peut être certain que des résultats favorables obtenus lors des essais précliniques seront confirmés ultérieurement lors des essais cliniques ou que les résultats des essais cliniques seront suffisants pour démontrer le caractère sûr et efficace du médicament concerné. Il ne saurait être garanti qu’un médicament recevra les approbations réglementaires nécessaires ou qu’il atteindra ses objectifs commerciaux. Les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux annoncés dans les déclarations prévisionnelles si les hypothèses sous-jacentes s'avèrent inexactes ou si certains risques ou incertitudes se matérialisent. Les autres risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s'y limiter, la situation générale du secteur et la concurrence ; les facteurs économiques généraux, y compris les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change ; l'incidence de la réglementation de l'industrie pharmaceutique et de la législation en matière de santé ; les tendances mondiales vers une plus grande maîtrise des coûts de santé ; les avancées technologiques, les nouveaux médicaments et les brevets obtenus par la concurrence ; les problèmes inhérents au développement de nouveaux médicaments, notamment l'obtention d'une homologation ; la capacité d’Ipsen à prévoir avec précision les futures conditions du marché ; les difficultés ou délais de production ; l'instabilité financière de l'économie internationale et le risque souverain ; la dépendance à l'égard de l'efficacité des brevets d’Ipsen et d’autres protections concernant les médicaments novateurs ; et le risque de litiges, notamment des litiges en matière de brevets ou des recours réglementaires. Ipsen dépend également de tierces parties pour le développement et la commercialisation de ses médicaments, ce qui peut donner lieu à des redevances substantielles ; en outre ces partenaires pourraient agir de manière à nuire aux activités d’Ipsen ainsi qu’à ses résultats financiers. Ipsen ne peut être certain que ses partenaires tiendront leurs engagements. À ce titre, le Groupe pourrait ne pas être en mesure de bénéficier de ces accords. Une défaillance d’un de ses partenaires pourrait engendrer une baisse imprévue de revenus pour Ipsen. De telles situations pourraient avoir un impact négatif sur l’activité d’Ipsen, sa situation financière ou ses résultats. Sous réserve des dispositions légales en vigueur, Ipsen ne prend aucun engagement de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs ou objectifs visés dans le présent communiqué afin de refléter des changements qui viendraient affecter les événements, situations, hypothèses ou circonstances sur lesquels ces énoncés se fondent. L’activité d’Ipsen est soumise à des facteurs de risques qui sont décrits dans ses documents d’information enregistrés auprès de l’Autorité des Marchés Financiers. Les risques et incertitudes présentés ne sont pas les seuls auxquels le Groupe doit faire face et le lecteur est invité à prendre connaissance de la dernière édition du Document d’enregistrement universel d’Ipsen, disponible sur ipsen.com.

1 Phase III de développement clinique ou postérieure.

2 y compris les engagements financiers conditionnels.

