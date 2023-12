Selskabsmeddelelse nr. 42/2023



7. december 2023

Sydbank ændrer sammensætningen i direktionen

Posten som bankdirektør med ansvar for bl.a. kredit og compliance bliver overdraget til nyt direktionsmedlem, der er fundet internt. Direktionsmedlem og bankdirektør Bjarne Larsen fratræder i den forbindelse. Sydbanks nuværende kreditdirektør Stig Westergaard udnævnes til bankdirektør med ansvar for bl.a. kredit og compliance.

- Bestyrelsen har besluttet at ændre ved sammensætningen i direktionen. Vi har ønsket at gennemføre et skifte, med en ny person på den vigtige post som kredit og complianceansvarlig. Her har vi fundet, at Sydbanks nuværende kreditdirektør Stig Westergaard er et stærkt valg for området og banken. I bestyrelsen kender vi Stig Westergaard som en kompetent og meget behagelig samarbejdspartner, siger bestyrelsesformand Lars Mikkelgaard-Jensen.

Farvel til Sydbank efter 34 år

Sydbanks nuværende direktionsmedlem med ansvar for bl.a. kredit Bjarne Larsen fratræder.

- Jeg vil benytte lejligheden til at takke Bjarne Larsen for hans store indsats for Sydbank, som har været præget af dyb faglighed for det vigtige kredithåndværk, som Sydbank i dag er kendt for i Danmark, lyder det fra bestyrelsesformand Lars Mikkelgaard-Jensen.

Ændringerne træder i kraft med det samme.

Stig Westergaard er uddannet jurist, har været i Sydbank i 20 år. Han har haft ansvar for jura og compliance, og senest kredit. Stig Westergaard er 56 år, gift og far til tre. Familien bor i Kolding.

Sydbanks direktion består herefter af administrerende direktør Karen Frøsig, bankdirektør Jørn Adam Møller og bankdirektør Stig Westergaard.

Som Sydbank tidligere har offentliggjort, så tiltræder Mark Luscombe i Sydbank den 1. april 2024 som bankdirektør med henblik på at overtage posten som administrerende direktør efter en overgangsperiode frem til 31. juli 2024, hvor Karen Frøsig fratræder.

På bestyrelsens vegne

Lars Mikkelgaard-Jensen

Formand



For yderligere oplysninger og spørgsmål kontakt pressechef Susanne Faber på 26 29 11 29.

