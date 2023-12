Meddelelse nr. 11 - 2023

til Nasdaq Copenhagen

7. december 2023

Finanskalender for 2024

Bestyrelsen for BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S har vedtaget følgende finanskalender for 2024:

Frist for aktionærer for fremsættelse af emner på dagsordenen til den ordinære generalforsamling:

6. februar 2024



Årsrapport for 2023:

21. februar 2024



Ordinær generalforsamling:

20. marts 2024



Delårsrapport for 1. kvartal 2024:

24. april 2024



Delårsrapport for 1. halvår 2024:

14. august 2024



Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2024:

23. oktober 2024



Yderligere information fås hos:

Adm. direktør Niels A. Johansen

Finansdirektør/viceadm. direktør Per Toelstang

Brødrene A & O Johansen A/S

Rørvang 3

2620 Albertslund

Tlf.: 70 28 00 00







Med venlig hilsen

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S



Niels A. Johansen





Vedhæftet fil