Information

7 décembre 2023

Déclaration au titre de l’article L. 233-8 II du Code de Commerce et de l’article 223-16 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers

Information relative au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social de la Société au 30 novembre 2023

Date Nombre d’actions1 composant le capital Nombre théorique de droits de votes2 30/11/2023



179 579 320



179 579 320

*

* *

Contacts

Presse

Alexandre Garcia

media@scor.com

Relations Investisseurs

Thomas Fossard

tfossard@scor.com

www.scor.com

LinkedIn: SCOR | Twitter: @SCOR_SE

SCOR, un réassureur mondial de premier plan

Réassureur mondial de premier plan, SCOR offre à ses clients une gamme innovante et diversifiée de solutions et de services de réassurance et d’assurance pour le contrôle et la gestion des risques. Fidèle à sa devise « l’Art et la Science du Risque », le Groupe met son expertise reconnue au sein du secteur et ses solutions financières de pointe au service du bien-être et de la résilience des populations.

Le Groupe a enregistré 19.7 milliards d’euros de primes en 2022. Représenté à travers 35 bureaux dans le monde, il est au service de ses clients dans plus de 160 pays.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.scor.com

1 Chacune de 7,8769723 euros de valeur nominale

2 Le nombre brut de droits de vote est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote (Art. 223-11 du Règlement Général de l’AMF)

Pièce jointe