Finanskalender 2024

Bestyrelsen har vedtaget følgende terminer for offentliggørelse af regnskabsmeddelelser og afholdelse af ordinær generalforsamling:



Årsregnskab 2023 14. marts 2024 Periodemeddelelse 17. april 2024 Generalforsamling 17. april 2024 Periodemeddelelse 22. august 2024 Periodemeddelelse 24. oktober 2024

Bemærk venligst, at seneste frist for fremsættelse af krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen, er seks uger før afholdelsen af årets generalforsamling (§ 7.2 i selskabets vedtægter). Emner, der ønskes optaget på årets generalforsamling, skal således være selskabet skriftligt i hænde senest onsdag den 5. marts 2024.

Med venlig hilsen

Torben Schultz

Administrerende direktør

For yderligere oplysninger venligst kontakt

Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

Vedhæftet fil