Opjustering af forventninger 2023 og resultatforventninger 2024

Nordfyns Bank koncernen opjusterer forventningerne for hele 2023 til et resultat før skat i niveauet

120 - 140 mio. kr. fra tidligere udmeldte forventninger om et resultat før skat i niveauet 95 - 115 mio. kr.

Opjusteringen sker som følge af højere kursreguleringer samt et lavere nedskrivningsbehov.

Samtidigt meddeles det, at Nordfyns Bank koncernen forventer for 2024 at opnå et resultat før skat, som vil ligge i niveauet 70 - 100 mio. kr.

Forventningerne er forbundet med usikkerhed og afhænger blandt andet af den fremtidige samfundsmæssige økonomiske udvikling,

herunder udviklingen i det generelle renteniveau, kursreguleringer som følge af udviklingen på de finansielle markeder, samt udviklingen i nedskrivningsbehovet.

Venlig hilsen

Nordfyns Bank

Vedhæftet fil