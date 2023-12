A 2ª edição do IFE EdTech Summit retorna no âmbito da IFE Conference 2024

O encontro é um espaço vital para conectar mentes criativas, empreendedores, investidores e líderes educacionais de toda a América Latina.



MONTERREY, Mexico, Dec. 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Após o sucesso da primeira edição no ano passado, o IFE EdTech Summit retorna no âmbito da IFE Conference 2024, nos dias 23, 24 e 25 de janeiro de 2024. A cúpula, que impacta o ecossistema EdTech da América Latina e do mundo, é um espaço para conectar empreendedores, investidores e tomadores de decisão de instituições educacionais, com o objetivo de potencializar o ecossistema através de novas alianças e conexões de valor.

A experiência IFE Edtech Summit consistirá em:

Uma abordagem a mais de 20 empreendimentos EdTech no EdTech Park, além de conteúdo exclusivo para a comunidade EdTech e sessões de networking.

A final do programa TecPrize, uma iniciativa de inovação aberta do Institute for the Future of Education do Tecnológico de Monterrey, que busca contribuir e impulsionar soluções para os desafios educacionais que existem na América Latina e no Caribe.

O Demo Day do IFE Launch, programa de aceleração internacional para EdTechs em estágio inicial que buscam resolver desafios educacionais no Ensino Superior e/ou Aprendizagem ao longo da vida. O programa oferece a oportunidade de validar a tecnologia com a infraestrutura do Tecnológico de Monterrey, além de se conectar com o ecossistema do Vale do Silício e investidores.





Contará com a participação de palestrantes principais, como:

Stephen Jull, Chief Business Officer Epic for Kids e ex VP Business BYJU’S

Adam Freed, Managing Partner GSV Ventures

Reneé Rosillo, Angel Investor, Co-Founder and CEO Prims e Co-Founder Founder Familia

Esteban Sosnik, General Partner Reach Capital

O IFE EdTech Summit 2024 se apresenta como uma plataforma integral que celebra a inovação e impulsiona a colaboração e o crescimento sustentável da tecnologia educacional na região. Este evento promete ser um marco significativo no caminho para o futuro educacional da América Latina.

Obtenha mais informações em: IFE Conference

Material gráfico IFE EdTech Summit em: https://tec.rs/IFEConference24

Visite Newsroom, a sala de imprensa do Tec de Monterrey

Siga-nos em:

Contatos de imprensa:

Tecnológico de Monterrey

Pamela Granados

pamela.granados@tec.mx

Cel.: 81 1080 8256

Miranda Partners

Ana Sofia Fraser

sofia.fraser@miranda-partners.com

Sobre o Tecnológico de Monterrey

O Tecnológico de Monterrey (http://www.tec.mx) é um sistema universitário multicampus privado e sem fins lucrativos. Desde a sua fundação em 1943, tem se destacado pela sua excelência acadêmica, inovação educacional, empreendedorismo, visão global, orientação para a ação e ligação com a indústria e empregadores. Tem presença em 33 municípios de 20 estados do México; uma matrícula de 62 mil estudantes de nível profissional e pós-graduação, e quase 7 mil professores; além de mais de 27 mil alunos do ensino médio e 2.500 professores nesse nível. A instituição é acreditada pela Commission on Colleges of the Southern Association of Colleges and Schools (SACSCOC) desde 1950. De acordo com o QS World University Rankings (2024), está na posição 184, ocupando o 29º lugar entre as universidades privadas do mundo. No Times Higher Education (THE) Latin America University Rankings (2023), está como a 4ª na América Latina e 1ª no México, e no THE Global University Employability Ranking como #78 do mundo e #1 do México; sendo também a #6 no Top Schools for Entrepreneurship Ranking (2023) da Princeton Review e Entrepreneur dos EUA, em programas de empreendedorismo em nível de graduação. Pertence a redes de prestígio internacional como a Associação de Universidades da Bacia do Pacífico (APRU), Universitas 21 (U21) e The Worldwide Universities Network (WUN), entre outras.