Communiqué de presse - SPIE renforce son positionnement dans l’éolien offshore avec l’acquisition de Correll Group

Cergy, le 7 décembre 2023 –SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications, annonce l'acquisition de 85% de Correll Group, acteur majeur des services d’ingénierie, d’installation et de maintenance dans le secteur de l’éolien offshore.

Acteur majeur de l’ingénierie électrique appliquée à l’industrie de l’éolien off-shore, Correll Group se distingue par son expertise dans la connexion et les tests de câbles haute tension sous-marin pour le raccordement des champs éoliens. Fondé en 2014 avec un siège basé à Skelton (Royaume-Uni), Correll Group, avec ses 109 collaborateurs et plus de 500 sous-traitants partenaires hautement qualifiés, déploie son expertise dans le secteur de l’éolien off-shore partout dans le monde, et particulièrement en Europe (Atlantique, Baltique, et Mer du Nord), aux États-Unis, et à Taiwan. Correll devrait générer un chiffre d'affaires pour 2023 d’environ 55 millions d’euros associé à un niveau élevé de marge, relutif pour SPIE Oil & Gas Services.

SPIE détiendra 85% du capital une fois l’opération finalisée, tandis que les 15% restants seront conservés par l’équipe dirigeante de la société (avec des mécanismes d’options d’achat et de vente réciproques). Cette acquisition devrait être fortement créatrice de valeur grâce à la très forte croissance organique attendue combinée à des niveaux de marges élevés. Cette acquisition sera financée avec les ressources existantes du Groupe.

Cette acquisition représente pour SPIE Oil & Gas Services, une étape décisive dans sa stratégie de diversification vers les énergies renouvelables, mise en œuvre depuis plusieurs années pour accompagner ses clients dans leur transition énergétique. A ce titre, depuis 2020, SPIE a remporté plusieurs contrats majeurs dans le secteur de l’éolien off-shore français dont deux en lien avec les parcs éoliens en mer de Fécamp et Courseulles-sur-Mer. Par ailleurs, au Moyen Orient, SPIE Oil & Gas Services a également la charge d’un contrat de maintenance d’installations photovoltaïques pour le compte de Total Renewables Distributed Generation à Dubaï.

Christophe Bernhart, directeur général de SPIE Oil & Gas Services, déclare : « L’acquisition de Correll Group représente une avancée majeure pour SPIE Oil & Gas Services et sa stratégie de diversification vers les énergies renouvelables, en sus des contrats emblématiques qui ont été conclus dans le domaine de l’éolien off-shore par le Groupe. Notre nouveau nom, SPIE Global Services Energy, reflète pleinement cette orientation stratégique et illustre l'engagement et la volonté du Groupe de jouer un rôle de premier plan dans la transition mondiale vers des sources d’énergie bas carbone. »

Sam Dowey, directeur général de Correll Group, commente : « Les perspectives de croissance du marché éolien offshore sont très fortes pour les années à venir et en rejoignant SPIE nous pourrons devenir un partenaire de choix pour nos clients. »

Avec cette acquisition, SPIE Oil & Gas Services accélère sa stratégie de diversification vers les énergies renouvelables et deviendra SPIE Global Services Energy en janvier 2024.

SPIE prévoit de finaliser la transaction en janvier 2024 sous réserve des conditions suspensives usuelles.

À propos de SPIE

SPIE est le leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications. Nos 48 000 collaborateurs sont engagés en faveur de la transition énergétique et de la transformation numérique aux côtés de nos clients.

SPIE a réalisé, en 2022, un chiffre d’affaires consolidé de 8,1 milliards d’euros et un EBITA consolidé de 511 millions d’euros.

Contacts

SPIE

Pascal Omnès

Directeur de la communication Groupe

Tel. + 33 (0)1 34 41 81 11

pascal.omnes@spie.com SPIE

Audrey Bourgeois

Directrice des relations investisseurs

Tel. + 33 (0)1 34 41 80 72

audrey.bourgeois@spie.com IMAGE 7

Laurent Poinsot

Consultant

Tel. + 33 (0)1 53 70 74 77

lpoinsot@image7.fr





Agence Droit Devant (agence de SPIE Oil & Gas Services)

Valentin Grandpré

Press Relations Consultant

Tel. +33 (0) 7 61 94 62 24

grandpre@droitdevant.fr

www.spie.com

www.facebook.com/SPIEgroup

twitter.com/spiegroup

