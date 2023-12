VAST Data chiude il round di finanziamenti di serie E, quasi triplicando la valutazione a 9,1 miliardi di dollari

SEDE NON SPECIFICATA | NEW YORK, Dec. 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- VAST Data , la società di piattaforme di dati per l’IA, ha annunciato oggi di essersi assicurata un finanziamento di 118 milioni di dollari in Serie E, condotto da Fidelity Management & Research Company e affiancato da New Enterprise Associates (NEA), BOND Capital e Drive Capital.



Il finanziamento permetterà di portare avanti la missione di VAST Data di fornire una nuova categoria di infrastrutture che pongono i dati al centro del modo in cui i sistemi pensano, reagiscono e scoprono. Questa innovazione consentirà alle organizzazioni di affrontare efficacemente le sfide più urgenti legate ai dati, aprendo la strada a progressi senza precedenti nel campo della tecnologia, dell’economia, delle dinamiche sociali e della ricerca scientifica.

La Piattaforma di VAST Data unifica servizi di archiviazione, database e motori di calcolo containerizzati in un’unica piattaforma software scalabile, progettata da zero per alimentare IA e strumenti accelerati da GPU nei moderni data center e cloud. La piattaforma consente alle aziende di comprendere tutti i dati, strutturati e non strutturati, così come esistono nel mondo naturale, per generare analisi di qualità superiore e liberare nuovo valore.

Renen Hallak, CEO e co-fondatore di VAST Data, ha dichiarato "È necessario un nuovo stack di dati per l’IA. Per generare un vero impatto nell’era dell’IA e del deep learning, non basta avere a disposizione molti dati, ma occorrono anche dati di alta qualità, organizzati correttamente e disponibili nel posto giusto, al momento giusto. La piattaforma di VAST Data offre un’infrastruttura di intelligenza artificiale che apre le porte a scoperte automatizzate in grado di risolvere alcune delle sfide più complesse dell’umanità".

Scott Sandell, Presidente, CEO e CIO di NEA, ha dichiarato: "Crediamo che VAST Data sia un pioniere nel settore delle GPU per l’intelligenza artificiale. Con il deep learning al centro del fortissimo processo evolutivo dell’IA che stiamo vivendo, l’interesse e gli investimenti in VAST Data si sono intensificati e siamo entusiasti di collaborare con il team di VAST Data per promuovere l’influenza e l’innovazione nel settore tecnologico dell’IA a livello globale."

Il finanziamento arriva in un 2023 particolarmente importante, caratterizzato da:

Notevole slancio dell’attività: alla fine del terzo esercizio, VAST Data ha superato il miliardo di dollari di vendite cumulative di software. La società ha raggiunto una crescita di 3,3 volte rispetto all’anno precedente e ha mantenuto un flusso di cassa positivo negli ultimi 12 trimestri con un margine lordo di quasi il 90%.

alla fine del terzo esercizio, VAST Data ha superato il miliardo di dollari di vendite cumulative di software. La società ha raggiunto una crescita di 3,3 volte rispetto all’anno precedente e ha mantenuto un flusso di cassa positivo negli ultimi 12 trimestri con un margine lordo di quasi il 90%. Le organizzazioni di tutti i settori fanno affidamento su VAST Data: VAST Data ha accumulato un crescente numero di clienti tra cui Booking Holdings, Inc., l’Aeronautica Militare degli Stati Uniti, il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, Verizon, l’Ospedale pediatrico di Boston, la Pixar , e Zoom , tra gli altri, a dimostrazione di una forte affermazione sul mercato.

VAST Data ha accumulato un crescente numero di clienti tra cui Booking Holdings, Inc., l’Aeronautica Militare degli Stati Uniti, il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, Verizon, l’Ospedale pediatrico di Boston, la , e , tra gli altri, a dimostrazione di una forte affermazione sul mercato. Ridefinizione dell’infrastruttura cloud per l’intelligenza artificiale: grazie a partnership innovative con aziende come CoreWeave , Lambda e Core42 , (ex G42 Cloud) VAST Data offre un’infrastruttura costruita appositamente per i cloud IA di nuova generazione.

grazie a partnership innovative con aziende come , e , (ex G42 Cloud) VAST Data offre un’infrastruttura costruita appositamente per i cloud IA di nuova generazione. Impegno rafforzato nei confronti dei partner: sin dalla sua fondazione, VAST Data ha lavorato a stretto contatto con i partner per ridurre i limiti e le barriere tecnologiche, migliorando al contempo l’esperienza complessiva dei clienti. A maggio 2023, VAST Data ha portato avanti questa missione con la Piattaforma VAST Data che ha ottenuto la certificazione NVIDIA DGX SuperPOD , rendendo le implementazioni di IA su larga scala più semplici, più veloci, più affidabili e più facili da gestire. Ad aprile 2023, VAST Data ha avviato una partnership strategica con HPE , aiutando i clienti aziendali a gestire i dati non strutturati con prestazioni elevate su scala per offrire un tempo di analisi dei dati di livello superiore.

sin dalla sua fondazione, VAST Data ha lavorato a stretto contatto con i partner per ridurre i limiti e le barriere tecnologiche, migliorando al contempo l’esperienza complessiva dei clienti. A maggio 2023, VAST Data ha portato avanti questa missione con la Piattaforma VAST Data che ha ottenuto la , rendendo le implementazioni di IA su larga scala più semplici, più veloci, più affidabili e più facili da gestire. Ad aprile 2023, VAST Data ha avviato una , aiutando i clienti aziendali a gestire i dati non strutturati con prestazioni elevate su scala per offrire un tempo di analisi dei dati di livello superiore. Espansione globale: oggi, con oltre 700 dipendenti in tutto il mondo, VAST Data sta ampliando attivamente il proprio raggio d’azione, penetrando in nuove regioni dell’Asia Pacifico, del Medio Oriente e dell’Europa.



Dichiarazioni favorevoli

La capacità della piattaforma dati di VAST di elaborare grandi quantità di dati a una dimensione e a una velocità senza precedenti rappresenta un cambiamento significativo nelle operazioni del settore, sottolineando il ruolo fondamentale dell’intelligenza artificiale per il deep learning nel plasmare i progressi futuri. Questo giudizio è stato condiviso da clienti e partner di tutto il settore, tra cui:

Manuvir Das, vicepresidente di Enterprise Computing di NVIDIA, ha dichiarato "I dati sono il bene più prezioso di ogni azienda. NVIDIA e Vast Data stanno collaborando per consentire alle aziende di sfruttare i propri dati utilizzando soluzioni di elaborazione accelerata e di intelligenza artificiale basate sul cloud per affrontare le sfide più importanti".

Michael Intrator, CEO e co-fondatore di CoreWeave, ha dichiarato: "Alcuni dei clienti più esigenti in termini di dati e di calcolo del pianeta si affidano a CoreWeave, NVIDIA e VAST per offrire le soluzioni più sicure e scalabili insieme all’infrastruttura di IA più veloce e flessibile del settore. Siamo onorati di collaborare con VAST per fornire soluzioni di computing accelerato appositamente concepite per risolvere le complesse sfide dell’IA e dei dati che le aziende si trovano ad affrontare oggi e in futuro".

Sanjeev Mohan, Direttore di SanjMo, ha dichiarato: "I dati sono in assoluto l’unico vantaggio competitivo nell’IA e quindi un’infrastruttura in grado di semplificare e scalare l’accesso ai dati è fondamentale per qualsiasi organizzazione che si occupi di addestrare modelli di IA. Con una moderna piattaforma di dati ottimizzata per le prestazioni e la scalabilità richieste dall’IA, VAST Data è nelle condizioni di cogliere un’enorme opportunità".

Risorse aggiuntive:

Informazioni su VAST Data:

VAST Data è la piattaforma di dati realizzata per l’era dell’intelligenza artificiale. Come nuovo standard per l’infrastruttura di IA aziendale, le organizzazioni si affidano alla piattaforma di VAST Data per soddisfare le loro esigenze di elaborazione ad alta intensità di dati. VAST Data consente alle aziende di sfruttare appieno il potenziale dei loro dati fornendo un’infrastruttura di IA semplice, scalabile e progettata da zero per alimentare centri dati e cloud di deep learning e accelerati da GPU. Lanciata nel 2019, VAST Data è l’azienda di infrastrutture dati con la crescita più rapida della storia. Per maggiori informazioni, visitate il sito https://vastdata.com e seguite VAST Data su X (ex Twitter) e LinkedIn .

Contatti con i media: