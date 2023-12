„GigaFarm“ für den Ersatz von 1 % der Lebensmittelimporte der VAE soll im Dubai Food Tech Valley gebaut werden

DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, Dec. 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das Food Tech Valley hat auf der COP28 eine Vereinbarung mit ReFarmTM über den Bau einer ca. 83.500 Quadratmeter großen, bahnbrechenden „GigaFarm“ unterzeichnet. Die innovative Waste-to-Value-Farm wird über 50.000 Tonnen Lebensmittelabfälle recyceln und zwei Milliarden Pflanzen pro Jahr anbauen können.

ReFarmTM wurde in den Vereinigten Arabischen Emiraten von SSK Enterprise und Christof Global Impact (CGI) als eine Unternehmensgruppe gegründet, die sich auf Projekte mit Kreislaufwirtschaft und sauberen Technologien konzentriert. Die Marke hat sich für die vom Infrastrukturanbieter Intelligent Growth Solutions (IGS) entwickelte Vertical-Farming-Technologie entschieden und wird Mitte 2024 mit dem Bau des Food Tech Valley in Dubai beginnen. Das Food Tech Valley wurde von Seiner Hoheit Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum ins Leben gerufen und wird vom großen Immobilienentwickler Wasl in Dubai geleitet. ReFarmTM hat seine Hausbank mit der Vermittlung der Unterstützung von UK Export Finance innerhalb des Ministeriums für Wirtschaft und Handel der Regierung des Vereinigten Königreichs beauftragt.

Als Weltpremiere werden auf dem Gelände des Dubai Food Tech Valley sechs sich ergänzende Technologien als Teil eines geschlossenen Kreislaufsystems für die Abfallverwertung zusammengeführt, um ein in sich geschlossenes Ökosystem zu schaffen, das die Ressourceneffizienz maximiert und verhindert, dass Abfälle auf Deponien landen.

Die Anlage ist in der Lage, mehr als drei Millionen Kilo Obst und Gemüse pro Jahr anzubauen und wird die VAE auf ihrem Weg zur Dekarbonisierung der Lebensmittelproduktion unterstützen, indem sie 1 % der Frischwarenimporte des Landes ersetzt. Der Baubeginn ist für Mitte 2024 geplant, wobei die Anlage bis 2026 vollständig in Betrieb genommen werden soll.

Seine Exzellenz Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Staatsminister der VAE für Außenhandel, erklärte dazu: „Die Wirtschaftswachstumsstrategie der Vereinigten Arabischen Emirate hat einen starken Schwerpunkt auf Diversifizierung und Nachhaltigkeit gelegt, wozu auch die Entwicklung neuen Wissens und neuer Fähigkeiten in hochwirksamen Branchen gehört.

Die Entscheidung von ReFarm zum Bau einer Anlage in Dubais Food Tech Valley ist ein bedeutender Schritt nach vorn für die Entwicklung eines technologisch fortschrittlichen, kohlenstoffarmen Agrarsektors.“

Oliver Christof, CEO von Christof Global Impact (CGI), kommentierte dies wie folgt: „Was in den vergangenen 36 Monaten in den VAE erreicht wurde, ist ein Wendepunkt für die nachhaltige Lebensmittelbranche. Ein entscheidender Faktor für den Erfolg ist die offene Denkweise der Führung der VAE und der starke Fokus auf die Kreislaufwirtschaft, mit der wir verschiedene Gruppen, darunter eine breite Palette lokaler Interessengruppen, zusammenzubringen können.“

