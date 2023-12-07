杜拜 Food Tech Valley 興建「GigaFarm」，可取代阿聯酋 1% 的進口食品

杜拜，阿聯酋, Dec. 08, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Food Tech Valley 在第 28 屆聯合國氣候變化大會（COP28）上與 ReFarmTM 簽署了一項協議，開始建設佔地達 90 萬平方呎的開創性項目「GigaFarm」。 這個「變廢為寶」的創新型農場每年將可回收超過 5 萬噸廚餘垃圾，並種植 20 億株農作物。

ReFarmTM 由 SSK Enterprise 和 Christof Global Impact（CGI）在阿聯酋成立，是一個重點發展循環和潔淨科技項目的企業集團。 該品牌選擇了由基礎設施供應商 Intelligent Growth Solutions（IGS）開發的垂直農業科技，並計劃於 2024 年中期在杜拜 Food Tech Valley 開始興建，後者是由 Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum 殿下發起、由杜拜主要房地產開發商 Wasl 主導的重大開發項目。 ReFarmTM 已透過其牽頭銀行作出安排，以獲得英國政府商業和貿易部的出口融資署提供支援。

在全球範圍內開創先河：六項相輔相成的科技將在杜拜 Food Tech Valley 得以實施，作為「變廢為寶」的閉環循環系統的一部分，建立一個獨立的生態系統，旨在最大程度上提高資源利用效率，並防止任何廢物進入垃圾堆填區。

此地每年可種植超過 300 萬公斤農產品，有助阿聯酋實現脫碳生產食品，取代該國 1% 的進口新鮮農產品。 項目將於 2024 年中期開始施工，預計到 2026 年全面投入營運。

阿聯酋外貿國務部長 Thani bin Ahmed Al Zeyoudi 博士表示：「阿聯酋的經濟發展策略非常重視多元化和可持續性，其中包括形成新知識和建立具高影響力的產業能力。

圍繞糧食生產系統，我們需要重新思考，這是明確的優先事項。ReFarm 決定在杜拜 Food Tech Valley 建立設施，為發展配備領先科技的低碳農業邁出了重要一步。」

Christof Global Impact（CGI）行政總裁 Oliver Christof 評論道：「在過去 36 個月中，阿聯酋取得的成就為可持續食品產業開創了全新局面。 成功的關鍵因素是阿聯酋領導層的開放心態和對循環經濟的強烈關注，所以我們能夠將不同群體聚集在一起，包括廣泛的當地利益相關者。」

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