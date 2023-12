Galapagos organiseert een KOL-evenement op 10 december 2023 om 11:00 AM PST om nieuwe gegevens te bespreken die zijn gepresenteerd op ASH 2023

Mechelen, België; 6 december 2023, 22:01 CET; Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) kondigde vandaag aan dat het een Key Opinion Leader (KOL) evenement zal organiseren tijdens de 65e ASH Annual Meeting & Exposition in San Diego, CA, op zondag 10 december 2023, van 11:00 uur PST tot 12:30 uur PST. Het evenement wordt gehouden in het San Diego Marriott Gaslamp Quarter in de Presidio Ballroom B/C. Klik hier om u in te schrijven als deelnemer. Als u zich wilt registreren als virtuele deelnemer, klikt u hier.

Aan het evenement zullen de volgende KOL's deelnemen die de tot nu toe waargenomen resultaten van de lopende fase 1/2 CD19 CAR-T-studies met GLPG5201 (EUPLAGIA-1) en GLPG5101 (ATALANTA-1) zullen bespreken:

Professor Matthew S. Davids, MD, MMSc - Associate Professor of Medicine aan de Harvard Medical School, Director of Clinical Research, Associate Director van het CLL-centrum

Professor Paolo Ghia, MD, PhD - Professor of Medical Oncology, Director, Strategic Research Program voor CLL, Università Vita-Salute San Raffaele, Milaan, Italië

Professor Sébastien Anguille - Hoofd Hematologie, Universiteit Antwerpen, België

Professor Michael R. Bishop, MD, FACP, FASCO - Director van het David en Etta Jonas Centrum voor Celtherapie, Universiteit van Chicago

Het evenement zal ook een bespreking bevatten van het potentieel van CAR-T kandidaten, vervaardigd met behulp van het Galapagos Point-of-Care platform, om de overleving te verbeteren voor patiënten met een breed scala aan B-cel maligniteiten. Het topmanagement van Galapagos, waaronder Paul Stoffels1, MD, CEO en Voorzitter, zal updates geven over:

EUPLAGIA-1 studie met GLPG5201 (CD19 CAR-T) bij recidief/refractaire chronische lymfocytaire leukemie (rrCLL), met of zonder Richter-transformatie (RT)

ATALANTA-1 studie met GLPG5101 (CD19 CAR-T) in recidief/refractair non-Hodgkin lymfoom (rrNHL)

De formele presentaties zullen gevolg worden door live vragen en antwoorden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met sofie.vangijsel@glpg.com en nathalie.siegel@glpg.com.

Over Matthew S. Davids, MD, MMSc

Na zijn AB cum laude in scheikunde aan Harvard College, voltooide Dr. Davids zijn MD cum laude aan de Yale University School of Medicine. Hij werkte als internist, coassistent en assistent-hoofd interne geneeskunde in New York-Presbyterian Weill Cornell Medical Center en Memorial Sloan-Kettering Cancer Center in New York City. Daarna voltooide hij zijn fellowship in hematologie en oncologie in Dana-Farber/Partners CancerCare en een Master in Medical Science (MMSc) aan de Harvard Medical School. Hij is behandelend arts in de afdeling Lymfomen, waar hij werkzaam is als directeur Klinisch Onderzoek en als adjunct-directeur van het CLL-centrum. Hij is ook universitair hoofddocent aan de Harvard Medical School en werkt op de afdeling hematologische maligniteiten van het Brigham and Women's Hospital. Dr. Davids heeft een actief translationeel onderzoeksprogramma in CLL en non-Hodgkin lymfoom, dat zich richt op het bestuderen van apoptose (in het bijzonder Bcl-2 biologie) in zijn laboratorium, en het leiden van klinische studies om nieuwe therapeutische strategieën te evalueren bij patiënten met CLL en andere hematologische maligniteiten. Veel van zijn werk is gericht op de klinische ontwikkeling van nieuwe therapeutische regimes in CLL met combinaties van gerichte remmers van Bcl-2, B-cel receptor pathway kinases, en andere nieuwe middelen, evenals het gebruik van checkpoint blokkade om anti-tumor immuniteit te verbeteren bij patiënten met hematologische maligniteiten die recidiveren na allogene hematopoëtische celtransplantatie.

Over Paolo Ghia, MD, PhD

Paolo Ghia behaalde zijn MD aan de Universiteit van Turijn, Italië, en promoveerde aan het Basel Institute for Immunology in Zwitserland, waar hij de ontwikkeling van B-lymfocyten bestudeerde. Vervolgens bestudeerde hij de moleculaire mechanismen van de pathogenese van chronische lymfoproliferatieve aandoeningen, met name folliculair lymfoom, aan het Dana-Farber Cancer Institute, Harvard Medical School, Boston.

Hij werkt nu in Milaan als hoogleraar medische oncologie aan de Università Vita-Salute San Raffaele en als directeur van het strategisch onderzoeksprogramma voor CLL, inclusief een speciale eenheid voor fase 1-studies, aan het aangesloten Ospedale San Raffaele.

Zijn onderzoeksinteresse is de studie van de moleculaire en cellulaire mechanismen die een rol spelen in de natuurlijke geschiedenis van chronische lymfocytaire leukemie (CLL), inclusief monoklonale B-cel lymfocytose (MBL). Over deze onderwerpen heeft hij meer dan 350 manuscripten gepubliceerd in peer-reviewed tijdschriften.

Hij is voorzitter van het European Research Initiative on CLL (ERIC) en penningmeester van de International Workshop on CLL (iwCLL). Hij is medeauteur van de EHA-ESMO richtlijnen voor CLL-behandeling en de ERIC aanbevelingen voor IGHV, TP53 en MRD analyses. Momenteel is hij Associate Editor voor CLL bij Hemasphere, het officiële tijdschrift van de European Hematology Association (EHA).

Over Sébastien Anguille, MD, PhD

Prof. Sébastien Anguille (°1983 in Kapellen, België) studeerde in 2008 summa cum laude af als doctor in de Geneeskunde (MD) aan de Universiteit Antwerpen, Antwerpen, België. Na zijn afstuderen vervoegde Prof. Anguille de onderzoeksgroep van Prof. Zwi Berneman aan dezelfde instelling als doctoraatsstudent (ondersteund door een FWO "aspirant" mandaat van 4 jaar en een "Emmanuel Van der Schueren" mandaat van de Vlaamse Liga tegen Kanker van 1 jaar om zijn doctoraat af te werken). Zijn doctoraatsthesis, die draaide rond cellulaire immunotherapie en meer specifiek rond de ontwikkeling van een geoptimaliseerd dendritische celvaccin voor acute myeloïde leukemie, resulteerde in verschillende spraakmakende publicaties in gerenommeerde tijdschriften, waaronder Blood, Leukemia, Proceedings of the National Academy of Sciences en Lancet Oncology. In 2012-2013 bracht Prof. Anguille een onderzoeksbezoek van 6 maanden aan de groep Dendritic Cell Biology & Therapeutics van het ANZAC Research Institute in Sydney, Australië, onder leiding van wijlen Prof. Derek Hart. Dit onderzoeksverblijf in het buitenland werd ondersteund door een FWO-reisbeurs (V444212N) en door een zeer prestigieuze Endeavour Research Award toegekend door de Australische overheid.

In 2013 begon Prof. Anguille zijn opleiding tot medisch specialist Interne Geneeskunde, die hij in 2016 afrondde. Hij kwalificeerde als Klinisch Hematoloog in 2017. Prof. Anguille werkt sinds 2016 als voltijds staflid in de afdeling Hematologie van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Sinds 1 januari volgde hij Prof. Zwi Berneman op als Hoofd van de divisie Hematologie van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen en als Hoofd van het Laboratorium voor Experimentele Hematologie (LEH) van de Faculteit Geneeskunde & Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Antwerpen.

Naast zijn klinische activiteiten blijft Prof. Anguille's belangrijkste onderzoeksfocus liggen op cellulaire immuuntherapieën voor hematologische ziekten, waaronder celgebaseerde kankervaccins en adoptieve T-celtherapieën (T-cell receptor [TCR]- en chimere antigen receptor [CAR]-engineered T-cellen). Zijn onderzoeksactiviteiten omvatten zowel fundamenteel onderzoek (hij is momenteel promotor of co-promotor van 8 promovendi aan LEH) als translationeel/klinisch onderzoek. Binnen deze context is Prof. Anguille hoofdonderzoeker (voornamelijk op het gebied van cellulaire immuuntherapie) van verschillende klinische studies die lopen in de afdeling Hematologie van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, waaronder twee grote, multicentrische academische celtherapiestudies in hematologische ziekten waarvoor hij financiering kreeg van het Belgisch Nationaal Kankerplan Actie 29 (€1.500.000 €) en van Kom op Tegen Kanker (€761.780). Prof. Anguille is medevoorzitter van een FWO-TBM project (toegekend in 2020 voor een totaal bedrag van 1 305 429 €) samen met Prof. Stroobants van het Molecular Imaging Center Antwerp (MICA) van de Universiteit Antwerpen. Sinds 2021 is hij ook promotor van een FWO-onderzoeksproject getiteld "BCMA immunoPET to predict and monitor treatment response to CAR-based cellular therapies in multiple myeloma" (462 504 €). Zijn onderzoek werd bekroond met verschillende nationale en internationale prijzen en subsidies (waaronder een VOCATIO award in 2012, een FWO onderzoeksbeurs in 2018, een prijs van de Horlait-Dapsens Foundation in 2018, een onderzoeksbeurs van Janssen Pharmaceutics in 2019, en de Gilead Belux Fellowship 2020). In 2019 was Dr. Anguille een van de laureaten van de FWO "Fundamentele Klinische Mandaten", waardoor hij zijn klinische activiteiten kan combineren met basisonderzoek naar TCR- en CAR-engineered T-cellen voor hematologische maligniteiten. Tot op heden resulteerde het onderzoek van Prof. Anguille in 158 publicaties met >4000 citaties en een Google scholar H-index van 33.

Over Michael R. Bishop, MD, FACP, FASCO

Dr. Bishop is hoogleraar geneeskunde en directeur van het David en Etta Jonas Centrum voor

Cellulaire therapie aan de Universiteit van Chicago. Het onderzoek van Dr. Bishop richt zich op de ontwikkeling en uitvoering van nieuwe klinische studies in cellulaire therapie. Zijn huidige onderzoeksinspanningen richten zich op de ontwikkeling en het therapeutisch gebruik van T-celtherapieën voor de behandeling van zowel hematologische maligniteiten als solide tumoren. Daarnaast richt zijn onderzoeksprogramma zich op methoden om terugkerende ziekte na transplantatie en cellulaire therapie te voorkomen en te behandelen, met een primaire focus op B-cel maligniteiten.

Over Galapagos

Wij zijn een wereldwijd biotechnologiebedrijf met vestigingen in Europa en de VS dat zich toelegt op de ontwikkeling van baanbrekende geneesmiddelen voor meer levensjaren en levenskwaliteit. We richten ons op grote onvervulde medische behoeften en combineren de diepgaande wetenschap, technologie en samenwerkingsbenaderingen om een diepe pijplijn te creëren van best-in-class kleine moleculen, CAR-T-therapieën en biologische geneesmiddelen in oncologie en immunologie. Met mogelijkheden van laboratorium tot patiënt, inclusief een gedecentraliseerd point-of-care CAR-T productienetwerk, zijn we toegewijd aan het uitdagen van de status quo en het leveren van resultaten voor onze patiënten, werknemers en aandeelhouders. Ga voor meer informatie naar www.glpg.com of volg ons op LinkedIn of X (voorheen Twitter) .

Neem contact op met

Media vragen:

Marieke Vermeersch

+32 479 490 603

media@glpg.com Vragen van investeerders:

Sofie Van Gijsel

+1 781 296 1143

ir@glpg.com







Sandra Cauwenberghs

ir@glpg.com

Toekomstgerichte uitspraken

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen zoals bedoeld in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, zoals gewijzigd. Deze verklaringen worden vaak, maar niet altijd, gedaan door het gebruik van woorden of zinsdelen als "anticiperen", "verwachten", "plannen", "schatten", "zullen", "voortzetten", "nastreven", "voornemen", "toekomst", "potentieel", "zouden kunnen", "duiden op", "vooruit" en soortgelijke uitdrukkingen. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verklaringen met betrekking tot voorlopige, tussentijdse en topline gegevens van de EUPLAGIA-1 en ATALANTA-1 studies met GLPG5201 en GLPG5101, en andere analyses met betrekking tot CD19 CAR-T, verklaringen met betrekking tot Galapagos' plannen, verwachtingen en strategie met betrekking tot de EUPLAGIA-1 en ATALANTA-1 studies met GLPG5201 en GLPG5101, en verklaringen met betrekking tot de verwachte timing, opzet en resultaten van de EUPLAGIA-1 en ATALANTA-1 studies GLPG5201 en GLPG5101, inclusief de verwachte rekrutering voor de studies. Toekomstgerichte verklaringen kunnen bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren inhouden die ertoe kunnen leiden dat onze werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van die uitgedrukt of geïmpliceerd door dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Deze risico's, onzekerheden en andere factoren omvatten, zonder beperking, het risico dat voorlopige of tussentijdse klinische resultaten niet worden gerepliceerd in lopende of latere klinische studies; het risico dat lopende en toekomstige klinische studies met GLPG5201 en GLPG5101 niet worden voltooid in de momenteel voorziene tijdsspanne of helemaal niet, de inherente onzekerheden verbonden aan concurrerende ontwikkelingen, klinische studies en productontwikkelingsactiviteiten en reglementaire goedkeuringsvereisten (inclusief dat gegevens van de lopende en geplande klinische onderzoeksprogramma's mogelijk de registratie of verdere ontwikkeling van GLPG5201 en GLPG5101 niet ondersteunen omwille van veiligheid, werkzaamheid of om andere redenen), Galapagos' afhankelijkheid van samenwerkingen met derden (waaronder haar samenwerkingspartner Lonza) en dat Galapagos' schattingen met betrekking tot haar GLPG5201 en GLPG5101 ontwikkelingsprogramma's en met betrekking tot het commerciële potentieel van GLPG5201 en GLPG5101, onjuist kunnen zijn, evenals de risico's en onzekerheden die worden beschreven in Galapagos' jaarverslag op Form 20-F voor het jaar eindigend op 31 december 2022 dat is ingediend bij de U. S. Securities and Exchange Commission (SEC) en haar latere deponeringen bij de SEC. Alle verklaringen anders dan verklaringen over historische feiten zijn uitspraken die kunnen worden beschouwd als toekomstgerichte verklaringen. De hierin opgenomen toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en overtuigingen van het management en gelden alleen op de datum hiervan, en Galapagos verplicht zich niet tot het bijwerken of openbaar maken van herzieningen van toekomstgerichte verklaringen om nieuwe informatie of latere gebeurtenissen, omstandigheden of wijzigingen in verwachtingen weer te geven.

1 Handelend via Stoffels IMC BV

Bijlage