MASANGSOFT, ACTUALIZACIÓN SOBRE LA GUERRA DE CLANES PARA ‘MICROVOLTS: Recharged’.

BUSAN, South Korea, Dec. 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- MICROVOLTS: Recharged(MVR), el videojuego de TPS que ha atrapado a los fans de todo el mundo, on la actualización del 28 de noviembre a las 6 a.m. (UTC) suma otra guerra de clanes c.

Desde el inicio de sus servicios, los desarrollos de MASANGSOFT tuvieron como base las opiniones de sus participantes y con continuas actualizaciones de “MICROVOLTS: Recharged”, que fuera lanzado el 9 de septiembre pasado. Junto a la nueva guerra de clanes agregada el 28 de noviembre, e desarrollará un torneo de guerra de clanes durante 3 semanas, a partir del 2 de diciembre, para seleccionar al mejor clan. Además, podrán encontrar nuevos artículos de atuendos y piezas de diorama navideños a través de conexiones diarias.

[Lista de actualizaciones]

Nueva guerra de clanes: una competencia sistemática sistema para convertirse en el mejor clan.



Cambio de RT durante la época de Navidad: una oportunidad para obtener los atuendos disponibles exclusivamente durante esta época.



Recompensa por conectarse en Navidad: una oportunidad para obtener piezas de diorama de edición limitada, a través de conexiones diarias.



Nuevo modo Explosivos: enfrentamientos entre los equipos de Instalación de Explosivos y de Desarme.



Mejora del sistema de votación: un sistema mejorado en comparación con el anterior

[Lista de actualizaciones estimadas]

Nuevas ligas: Sistema de competencia que permite medir el nivel de habilidades.



Mayores y mejores recompensas: al completar una misión, se obtienen más misiones y recompensas, con una recompensa adicional por tiempo de juego

[Presentación de MICROVOLTS: Recharged]

MICROVOLTS: Recharged(MVR) es un videojuego de disparos, online y gratuito para PC, accesible a través de Steam, donde se desarrollan emocionantes y frenéticas batallas en el atractivo Micro Mundo. Pueden participar en batallas divertidas a través de una variedad de mapas temáticos y modos. La perspectiva en tercera persona, que brinda un amplio campo de visión, facilita la comprensión en tiempo real de las situaciones de batalla, y permite crear estrategias personalizadas de victoria, utilizando siete tipos de armas únicas. Además, se puede seleccionar el avatar propio de entre nueve figuras de acción con características individuales, y personalizarlo con diversos atuendos.

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e9adace9-c48f-4d9a-ace3-c7e5087e5bf7